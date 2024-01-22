سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-1-2024.. عيار 21 يرتفع

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 40، و 69 جنيها، بالتزامن مع ارتفاع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 22-1-2024 في تعاملات السوق السوداء، على الرغم من تراجع أسعار الذهب عالميا.

كما زاد متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 62.25 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 62 جنيها.

بعثة صندوق النقد تتفاوض في القاهرة

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن بعثة صندوق النقد الدولي، موجودة في القاهرة حاليا، لمناقشة قرض الصندوق الحالي التي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وبرنامج إصلاح اقتصادي مرتبط به.

وأضاف المتحدث، أن المناقشات بين الحكومة المصرية، وبعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، جارية بخصوص تمويل إضافي بجانب القرض الحالي، لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وأوضح المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز، أن البعثة، ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الحالي، المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وقال المتحدث، إن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قام بزيارة القاهرة هذا الأسبوع أيضا، وذلك خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع أزعور مع السلطات المصرية.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وفي الأسبوع الماضي، قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي للصحفيين، إن التمويل الإضافي لمصر “شديد الأهمية” لنجاح برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، وأنه تجري حاليا مناقشة قيمة التمويل الإضافي، ومناقشة أيضا حاجة الحكومة لتشديد السياسة المالية، والنقدية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الاثنين 22-1-2024

ارتفع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 4011 جنيها للشراء، و 4069 جنيها للبيع، مقابل نحو 3943 جنيها للشراء، و4 آلاف جنيه للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر الاثنين 22-1-2024

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-1-2024، عيار 18، إلى نحو 3009 جنيهات للشراء، و 3051 جنيها للبيع، مقابل نحو 2957 جنيها للشراء، و 3 آلاف جنيه للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-1-2024

وارتفع متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-1-2024، إلى نحو 28.080 ألف جنيه للشراء، و28.480 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 27.600 ألف جنيه للشراء، و28 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الاثنين 22-1-2024

كما زاد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3510 جنيهات للشراء، و 3560 جنيها للبيع، مقابل نحو 3450 جنيها للشراء، و 3500 جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-1-2024 عيار 14

وصعد متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-1-2024، عيار 14، إلى نحو 2340 جنيها للشراء، و2373 جنيها للبيع، مقابل نحو 2300 جنيه للشراء، و2333 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 22-1-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 22-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 22-1-2024 في السوق السوداء

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-1-2024، بنحو 90 قرشا، مع استمراره في مستوى قياسي جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الاثنين 22-1-2024، إلى نحو 61 جنيها للشراء، و 62 جنيها للبيع، مقابل نحو 60.10 جنيها للشراء، و 61.10 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الاثنين 22-1-2024

وانخفض سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية بالبورصة الأمريكية، إلى نحو 2027.12 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 4:14 صباحا بتوقيت غرينتش، حسب مؤشر بلومبرج، مقابل نحو 2029.49 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5 صباحا بتوقيت غرينتش، الجمعة الماضية، بتراجع مقداره 2.37 دولار.

وانتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.