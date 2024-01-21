سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-1-2024.. السوق السوداء تتراجع 140 قرشا جديدة

واصل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الأحد 21-1-2024 التراجع لليوم الثاني على التوالي مقداره 140 قرشا مع استمرار السعر في مستوى قياسي، وسط ترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، فيما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

كما واصلت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري التراجع في تعاملات السوق السوداء، اليوم الأحد 21-1-2024، بينما استقرت أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 21-1-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

فيما تباين متوسط سعر جرام الذهب اليوم في مصر الأحد 21-1-2024، مع استمراره في مستويات قياسية منذ أكثر من 45 يوما.

بعثة صندوق النقد في مصر

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن بعثة صندوق النقد الدولي، موجودة في القاهرة حاليا، لمناقشة قرض الصندوق الحالي التي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وبرنامج إصلاح اقتصادي مرتبط به.

وأضاف المتحدث، أن المناقشات بين الحكومة المصرية، وبعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، جارية بخصوص تمويل إضافي بجانب القرض الحالي، لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وأوضح المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز، أن البعثة، ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الحالي، المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وقال المتحدث، إن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قام بزيارة القاهرة هذا الأسبوع أيضا، وذلك خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع أزعور مع السلطات المصرية.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وفي الأسبوع الماضي، قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي للصحفيين، إن التمويل الإضافي لمصر “شديد الأهمية” لنجاح برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، وأنه تجري حاليا مناقشة قيمة التمويل الإضافي، ومناقشة أيضا حاجة الحكومة لتشديد السياسة المالية، والنقدية.

أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 21-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات العربية، والأجنبية الرئيسية، في شركات الصرافة، والبنوك المصرية، اليوم الأحد 21-1-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 12-1-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-1-2024 في البنوك وشركات الصرافة

وظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-1-2024، رسميا ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-1-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-1-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعدد من البنوك المصرية اليوم الأحد 21-1-2024.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-1-2024، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-1-2024 في السوق السوداء

واصل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-1-2024 في تعاملات السوق السوداء، التراجع لليوم الثاني على التوالي مقداره 140 قرشا، مع استمراره في مستوى قياسي جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وتراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-1-2024، إلى نحو 60.10 جنيها للشراء، و 61.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 61.5 جنيها للشراء، و 62.5 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 21-1-2024

وظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الأحد 21-1-2024، رسميا ثابتا عند نحو 33.56 جنيها للشراء، و 33.67 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-1-2024، إلى نحو 65.49 جنيها للشراء، و66.58 جنيها للبيع، مقابل نحو 67 جنيها للشراء، و68.09 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 21-1-2024

كما استقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 21-1-2024، رسميا عند نحو 39.10 جنيها للشراء، و39.23 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-1-2024، إلى نحو 76.33 جنيها للشراء، و77.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 78.1 جنيها للشراء، و79.37 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 21-1-2024

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد 21-1-2024، رسميا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-1-2024، إلى نحو 16.06 جنيها للشراء، و16.36 جنيها للبيع، مقابل نحو 16.46 جنيها للشراء، و16.73 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد 21-1-2024

كما ظل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 21-1-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما هبط متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-1-2024، إلى نحو 16.37 جنيها للشراء، و 16.64 جنيها للبيع، مقابل نحو 16.75 جنيها للشراء، و 17.03 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأحد 21-1-2024

وظل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 21-1-2024، رسميا ثابتا عند نحو 100.19 جنيه للشراء، و100.54 جنيه للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما انخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-1-2024، إلى نحو 195.96 جنيها للشراء، و 199.22 جنيها للبيع، مقابل نحو 200.51 جنيه للشراء، و 203.77 جنيهات للبيع، أمس.