تطبيق جديد يحوّل اليد إلى فأرة ذكية باستخدام ساعة “أبل”.
تكنولوجيا
TSMC تسجل ارتفاعًا بنسبة 57.8% في الإيرادات الشهرية لشهر ديسمبر 2024
شركة TSMC تحقق إيرادات قوية في الربع الرابع 2024 بدعم من الطلب على الذكاء الاصطناعي.
مستقبل التوظيف في عصر الذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات.. ما المهن المهددة؟
منتدى “دافوس”، يرى أن مستقبل التوظيف في عصر الذكاء الاصطناعي، يرتبط بعدة عوامل.. تعرف إليها.
إبطاء الشيخوخة بالذكاء الاصطناعي.. حياة أكثر صحة وأطول عمراً
دراسة إبطاء الشيخوخة، وفهم العلاقة بين الجينات، والبيئة، أصبح ممكن بأدوات الذكاء الاصطناعي.
سامسونغ تؤجر هواتفها باهظة الثمن.. بداية من “Galaxy S25 Ultra”
سامسونغ تطلق خدمة “AI Subscription Club” قريبا، والتي تتيح تأجير الهواتف باهظة الثمن.
“ميتا” تعدل سياسة الإشراف على المحتوى 2024.. ماذا يعني للمستخدمين؟
“ميتا” تطبق تعديلات سياسة الإشراف على المحتوى، في منصاتها بأمريكا، قبل تعميمها على جميع المستخدمين.
قائمة أكبر العلامات التجارية في العالم 2024.. “أبل” على القمة
أمريكا تهمين على قائمة أكبر العلامات التجارية في العالم، بوجود 6 شركات ضمن العشرة الأوائل.
بقيمة 3.8 مليار درهم.. أدنوك تستكمل الاستحواذ على 80% من “نافيغ8”
تمتلك “نافيغ8” أسطول ناقلات حديثة مكون من 32 ناقلة ولها حضور مهم في 15 مدينة عبر خمس قارات.
خاصية من “أبل” تُعيد هاتف آيفون لصاحبه بعد فقدانه في البحر 4 أيام
هاتف آيفون المفقود، كان على عمق 3 أمتار تحت الماء، على بعد حوالي 10 أمتار من الشاطئ.. التفاصيل.
أول حالة وفاة بأنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة
توفي مريض في لويزيانا بسبب أنفلونزا الطيور، واعتبرت السلطات الصحية هذه الحالة هي أول إصابة خطيرة بفيروس H5N1 تصيب أحد المقيمين في الولايات المتحدة
إصدارات إنفيديا الجديدة.. تكنولوجيا روبوتية متقدمة ورقائق ألعاب محسنة
كشفت إنفيديا النقاب عن شرائح الألعاب الجديدة من سلسلة RTX 50 التي تعمل على تحسين رسومات ألعاب الفيديو من خلال تحسين التصوير الواقعي للشخصيات والأشياء
العراق يوقع اتفاقية غاز مع الإمارات لتوفير 100 مليون قدم مكعبة
على الرغم من احتياطيات الغاز الكبيرة، اعتمد العراق تاريخيا بشكل كبير على واردات الغاز من إيران لتلبية احتياجاته من الطاقة.
ماذا يحدث لو تم حظر “تيك توك” في أمريكا 19 يناير؟
أثر حظر “تيك توك” في أمريكا، على التطبيق، والمستخدمين، والمعلنين، والموظفين.. إليك أبرز المعلومات.
“ديزني” تستحوذ على 70% من “فوبو”.. ما علاقة خدمة البث “VenuSports”؟
“ديزني” توافق على دمج وحدة “Hulu Live TV”، و”فوبو”.. مع استمرار العمل بالعلامتين التجاريتين.. التفاصيل.
“لوسيد” تتخطى توقعات تسليم السيارات الكهربائية في 3 أشهر
أسهم شركة “لوسيد غروب”، ترتفع أكثر من 6%، بعد تسليمها 3099 سيارة كهربائية، متجاوزة تقديرات المحللين.
استنساخ شخصية إنسان.. هل يفعلها الذكاء الاصطناعي في 60 دقيقة؟
حقق نموذج المحاكاة لاستنساخ شخصية إنسان، توافقا كبيرا في بعض المواقف، وأخفق في بعضها.. تعرف إليها.
مفاوضات بين إيطاليا وسبيس إكس لتوفير خدمات أمن اتصالات بقيمة 1.6 مليار دولار
المفاوضات، التي كانت متوقفة حتى وقت قريب، تمضي قدما بعد أن زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني الرئيس المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا
سامسونغ تكشف عن تلفزيونات ذكية توفر ترجمة مباشرة
توفر ميزة الترجمة المباشرة ترجمة فورية للمستخدمين أثناء البث المباشر وهي متاحة حاليا بسبع لغات مختلفة.