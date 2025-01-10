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Meta's Llama 3

إصدارات إنفيديا الجديدة.. تكنولوجيا روبوتية متقدمة ورقائق ألعاب محسنة

abdalhamed.abusaada by abdalhamed.abusaada

كشفت إنفيديا النقاب عن شرائح الألعاب الجديدة من سلسلة RTX 50 التي تعمل على تحسين رسومات ألعاب الفيديو من خلال تحسين التصوير الواقعي للشخصيات والأشياء

إيطاليا

مفاوضات بين إيطاليا وسبيس إكس لتوفير خدمات أمن اتصالات بقيمة 1.6 مليار دولار

by فريق التحرير

المفاوضات، التي كانت متوقفة حتى وقت قريب، تمضي قدما بعد أن زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني الرئيس المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا