آخر الأخبار

ارتفاع غير مسبوق في إصدارات السندات والقروض العالمية لعام 2024.
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أوبن إيه.آي تعيد هيكلة أعمالها لتوسيع استثماراتها وجذب التمويل
أوبن إيه.آي تعلن عن خطة هيكلية جديدة لتعزيز أعمالها وتوسيع استثماراتها
من التشخيص الطبي إلى تحسين النوم.. أبرز الابتكارات لعام 2024
“تايم” تكشف عن أبرز الابتكارات التي تحسن الحياة اليومية في عام 2024
دول الخليج تسجل فائضًا ماليًا قدره 2 مليار دولار في 2023
دول مجلس التعاون الخليجي تسجل مؤشرات مالية إيجابية مع استقرار الدين العام وتراجع المخاطر
سامسونغ تستعد لإطلاق سلسلة Galaxy S25 بميزات مبتكرة في يناير 2025
سامسونغ تستعد لإطلاق سلسلة Galaxy S25 بأحدث التقنيات في 2025
سعر الذهب اليوم في مصر السبت 28-12-2024.. عيار 21 الآن
تعرف إلى سعر الذهب اليوم في مصر السبت 28-12-2024، وسعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في السوق المحلي.
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 28-12-2024.. السوق السوداء تستقر
تعرف إلى سعر الدولار في مصر اليوم السبت 28-12-2024 في السوق السوداء، والبنوك وشركات الصرافة.
مصر تؤمن احتياجاتها من القمح حتى منتصف 2025 بإجمالي 1.267 مليون طن
مصر تؤمن احتياجاتها من القمح حتى منتصف 2025 بإجمالي 1.267 مليون طن.
الإمارات تتصدر قائمة المستثمرين في أفريقيا متفوقة على فرنسا وبريطانيا والصين
استثمارات ضخمة في الامارات بقيمة 110 مليارات دولار مع تركيز على الطاقة المتجددة في أفريقيا.
سيطرة ملكية في دبي.. ريال مدريد يحصد أربع جوائز في جلوب سوكر
ريال مدريد يتصدر جوائز “جلوب سوكر 2024” ويهيمن على التكريمات العالمية.
“غولدمان ساكس” يتوقع ارتفاعاً مزدوجاً لأسعار الذهب وقيمة الدولار في 2025
توقعات “غولدمان ساكس”: الذهب يصل إلى 3000 دولار للأونصة في 2025 رغم قوة الدولار.
الصين تتصدر المشهد.. نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحقق تفوقاً غير مسبوق
“DeepSeek V3” يُحدث ثورة في الذكاء الاصطناعي المفتوح.
خبير مالي.. أسعار الفضة على وشك الانفجار في 2025
توقعات بارتفاع أسعار الفضة إلى مستويات قياسية بحلول 2025.
هل تنجح أبل في تطوير آيفون بشاشة خالية من الحواف؟
آخر تطورات خطط أبل لإطلاق آيفون بشاشة كاملة خالية من الحواف.
ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1% مدعومة بتوقعات اقتصادية إيجابية للصين
ارتفعت أسعار النفط مدعومة بآمال في انتعاش الاقتصاد الصيني بفضل التحفيزات المالية وتوقعات بانخفاض مخزونات النفط الأمريكية.
أوكرانيا ترسل 500 طن من القمح إلى سوريا
أوكرانيا ترسل 500 طن من دقيق القمح إلى سوريا لتعزيز العلاقات الثنائية.
رأس السنة 2025.. حكومة دبي تُعلن عطلة رسمية للموظفين
عطلة رأس السنة الميلادية.. دبي تحدد موعد الإجازة الرسمية لدوائرها الحكومية.
صفقة نيسان وهوندا تثير القلق.. سهم نيسان يشهد أكبر تراجع منذ 26 عاماً
مخاوف المستثمرين تُلقي بظلالها على سهم نيسان وسط مفاوضات اندماج مع هوندا.