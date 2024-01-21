سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-1-2024.. الدولار يربك السوق وتباين عيار 21

تباين متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-1-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، حيث ظل متوسط سعر بيع الذهب للمواطنين ثابتا لليوم الثاني على التوالي، فيما تراجع سعر شراء الذهب من المواطنين بما يتراوح بين 20، و 34 جنيها، بالتزامن مع عطلة البورصة الأمريكية، وتراجع متوسط سعر الدولار اليوم الأحد 21-1-2024 في تعاملات السوق السوداء.

كما استقر متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-1-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، عند نحو 61.20 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدولار في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، نحو 61.1 جنيها.

بعثة صندوق النقد تتفاوض مع الحكومة المصرية

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن بعثة صندوق النقد الدولي، موجودة في القاهرة حاليا، لمناقشة قرض الصندوق الحالي التي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وبرنامج إصلاح اقتصادي مرتبط به.

وأضاف المتحدث، أن المناقشات بين الحكومة المصرية، وبعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، جارية بخصوص تمويل إضافي بجانب القرض الحالي، لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.

وأوضح المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني لرويترز، أن البعثة، ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى، والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الحالي، المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وقال المتحدث، إن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قام بزيارة القاهرة هذا الأسبوع أيضا، وذلك خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع أزعور مع السلطات المصرية.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وفي الأسبوع الماضي، قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي للصحفيين، إن التمويل الإضافي لمصر “شديد الأهمية” لنجاح برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، وأنه تجري حاليا مناقشة قيمة التمويل الإضافي، ومناقشة أيضا حاجة الحكومة لتشديد السياسة المالية، والنقدية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الأحد 21-1-2024

سجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-1-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، نحو 3943 جنيها للشراء، و4 آلاف جنيه للبيع، مقارنة بنحو 3977 جنيها للشراء، و4 آلاف جنيه للبيع، أمس وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today”.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر الأحد 21-1-2024

وبلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-1-2024، عيار 18، نحو 2957 جنيها للشراء، و 3 آلاف جنيه للبيع، مقارنة بنحو 2983 جنيها للشراء، و 3 آلاف جنيه للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 21-1-2024

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 21-1-2024، نحو 27.600 ألف جنيه للشراء، و28 ألف جنيه للبيع، مقارنة بنحو 27.840 ألف جنيه للشراء، و28 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الأحد 21-1-2024

فيما بلغ متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-1-2024، عيار21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، نحو 3450 جنيها للشراء، و 3500 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 3480 جنيها للشراء، و 3500 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-1-2024 عيار 14

وسجل متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-1-2024، عيار 14، نحو 2300 جنيه للشراء، و2333 جنيها للبيع، مقارنة بنحو 2320 جنيها للشراء، و2333 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 21-1-2024

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-1-2024

استقر متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-1-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21-1-2024، في شركات الصرافة، والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-1-2024 في السوق السوداء

واصل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 21-1-2024 في تعاملات السوق السوداء، الانخفاض لليوم الثاني على التوالي مقداره 140 قرشا، مع استمراره في مستوى قياسي جديد مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وانخفض متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 21-1-2024، إلى نحو 60.10 جنيها للشراء، و 61.10 جنيها للبيع، مقابل نحو 61.5 جنيها للشراء، و 62.5 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 21-1-2024

وسجل سعر الذهب عالميا في المعاملات الفورية، في نهاية أيام التداول الأسبوعية بالبورصة الأمريكية، نحو 2029.49 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 5 صباحا بتوقيت غرينتش، الجمعة الماضية، حسب مؤشر بلومبرج.

وانتعش سعر الذهب عالميا، منذ تزايد توقعات المستثمرين، باتجاه البنك المركزي الأمريكي، بتخفيض سعر الفائدة، عدة تخفيضات أولها سيكون في مارس المقبل.

وزادت أسعار الذهب عالميا، في تعاملات العام الماضي 2023، بنسبة 14% لتسجل أفضل أداء سنويا خلال 3 أعوام.

وتنتعش أسعار الذهب، مع تراجع أسعار الفائدة، الذي يدفع مؤشر الدولار للانخفاض أمام الـ 6 عملات الرئيسية المنافسة، ما يقلل من تكلفة شراء الذهب لحاملي العملات المنافسة.