صعدت شركة أريب المالية إلى المرتبة الثانية عشرة ضمن أكبر شركات إدارة الأصول في المملكة.
أسواق المال
النفط يرتفع مع ضعف التداول في موسم العطلات
سجلت عقود خام برنت القياسية لتسليم فبراير ارتفاعاً بنسبة 0.54%، لتصل إلى مستوى 73.02 دولاراً للبرميل.
الذهب يرتفع مع تزايد التوقعات بتخفيضات الفائدة
تعلقت أنظار المستثمرين حالياً ببنك الاحتياطي الفيدرالي، وتحديداً بخطواته المقبلة بشأن أسعار الفائدة في عام 2025.
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 24-12-2024.. عيار 21 ينخفض
تعرف إلى سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 24-12-2024، وسعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في السوق المحلي.
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 24-12-2024.. السوق السوداء تنخفض
تعرف إلى سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في السوق السوداء، والبنوك وشركات الصرافة.
ترامب: لا أنوي تسليم الرئاسة لإيلون ماسك.. إنها مجرد خدعة
دونالد ترامب، يرد على الانتقادات المتزايدة بشأن الدور الكبير الذي يلعبه إيلون ماسك.. ماذا دفعه لذلك؟.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتجاوز الـ 51 جنيها رسميا لأول مرة
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، في البنك الأهلي المصري، نحو 51.01 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع.
بيتكوين تسجل أول انخفاض أسبوعي منذ فوز ترامب
انخفض أكبر أصل رقمي بأكثر من 7% خلال فترة سبعة أيام، وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ سبتمبر.
العمل عن بعد.. ترف للمناصب العليا بنسبة 3 أضعاف
العمل عن بعد، أصبح ميزة لأصحاب المناصب العليا، رغم فرضهم سياسات العودة إلى المكاتب على موظفيهم.
سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 23-12-2024.. عيار 21 يستقر
تعرف إلى سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 23-12-2024، وسعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في السوق المحلي.
سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 23-12-2024.. السوق السوداء الآن
تعرف إلى سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 23-12-2024 في السوق السوداء، والبنوك وشركات الصرافة.
الإحصاء الخليجي يتوقع نمو الناتج المحلي لدول المجلس بنسبة 3.7% في 2024
المركز الإحصائي الخليجي.. توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 3.7% في 2024 وتوسع مستدام حتى 2026
سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 22-12-2024.. عيار 21 الآن
تعرف إلى سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 22-12-2024، وسعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في السوق المحلي.
سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 22-12-2024.. السوق السوداء ترتفع
تعرف إلى سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 22-12-2024 في السوق السوداء، والبنوك وشركات الصرافة.
ارتفعت أكثر من 176%.. أسعار الكاكاو تقترب من 12 ألف دولار
يُتوقع أن يصل إنتاج الكاكاو في ساحل العاج خلال موسم 2024-2025 إلى حوالي 1.9 مليون طن، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 10%
الحكومة الإسبانية تقرر خفض ساعات العمل الأسبوعية لصالح 12 مليون عامل
اتفاق جديد لخفض ساعات العمل دون المساس بالأجور لأول مرة منذ عقود في إسبانيا
وارن بافيت: كيف ستؤثر تعريفات ترامب الجمركية على الاقتصاد العالمي؟
المخاوف من حرب تجارية جديدة.. تصريحات ترامب تعيد الجدل حول التعريفات الجمركية
الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة ويتجنب الإغلاق
من المقرر إرسال مشروع قانون تمويل الحكومة إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا..