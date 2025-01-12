أخبار أريبيان بزنس

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موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.. الميرينغي يستعد للثأر

فريق التحرير by فريق التحرير

المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أكد أنه يتعين على فريقه التزام الحذر قبل المواجهة المرتقبة في مدينة جدة السعودية، حيث يسعى للحفاظ على لقب كأس السوبر..