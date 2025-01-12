زيادة استيراد الذهب إلى العراق والإجراءات المتطورة في الفحص تساهم في تسهيل العملية
أخبار أريبيان بزنس
“تسلا” تواجه تحدياً جديداً من “سوني هوندا” مع إطلاق سيارتها في الأسواق قريباً
سوني هوندا تكشف عن سيارة جديدة تنافس تسلا في سوق السيارات العالمية
“ميتا” تكشف عن خطط لفتح أدوات الذكاء الاصطناعي مجانًا لصناع المحتوى
أوضح عقاد أن التحول الكبير في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يشكل تحولاً جوهريًا في بناء المجتمعات الرقمية ويسهم في توسيع نطاق تأثير صناع المحتوى.
سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 12-1-2025.. عيار 21 يصعد
تعرف إلى سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 12-1-2025، وسعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في السوق المحلي.
سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-1-2025.. السوق السوداء تنخفض
تعرف إلى سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-1-2025 في السوق السوداء، والبنوك وشركات الصرافة.
عقوبات بايدن الجديدة تدفع أسعار النفط للارتفاع وسط تكبد روسيا لخسائر كبيرة
العقوبات الأمريكية الجديدة على النفط الروسي ترفع أسعار الغاز وتضغط على الاقتصاد الروسي
10 مليارات ريال لدعم توطين الصناعات السعودية وتعزيز الابتكار
المملكة العربية السعودية تخصص 10 مليارات ريال لدعم الحوافز المعيارية في القطاع الصناعي.
زوكربيرغ يكشف في مقابلة حديثة عن ضغوط إدارة بايدن لفرض رقابة على فيسبوك
مارك زوكربيرغ ينتقد سياسات إدارة بايدن بشأن الرقابة على المحتوى.
موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.. الميرينغي يستعد للثأر
المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أكد أنه يتعين على فريقه التزام الحذر قبل المواجهة المرتقبة في مدينة جدة السعودية، حيث يسعى للحفاظ على لقب كأس السوبر..
مديرة صندوق النقد الدولي: توقعات باستقرار الاقتصاد العالمي في 2025
صندوق النقد الدولي يتوقع استقرار الاقتصاد العالمي واستقرار التضخم.
تركي آل الشيخ يعلن تجاوز زوار موسم الرياض حاجز 16 مليوناً
موسم الرياض 2024 يتجاوز 16 مليون زائر ويحقق إنجازاً استثنائياً.
أجهزة الإطفاء تحقق في ارتباط مرافق إديسون بحريق هيرست في لوس أنجلوس
تشير التقارير إلى أن 5 حرائق كبرى أتلفت أكثر من 10,000 مبنى و30,000 فدان. وقدّرت شركة “أكيو ويذر” خسائر الكارثة الاقتصادية بما يتراوح بين 135 و150 مليار دولار.
حقيقة تعرض مصر لعواصف قطبية شديدة وسط تحذيرات عبر مواقع التواصل
الأرصاد المصرية تنفي وصول عواصف قطبية قوية إلى مصر.
سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-1-2025.. عيار 21 يرتفع
تعرف إلى سعر الذهب اليوم في مصر السبت 11-1-2025، وسعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في السوق المحلي.
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 11-1-2025.. السوق السوداء الآن
تعرف إلى سعر الدولار في مصر اليوم السبت 11-1-2025 في السوق السوداء، والبنوك وشركات الصرافة.
شركات التأمين تواجه خسائر بقيمة 20 مليار دولار بسبب حرائق كاليفورنيا
شركات التأمين تتوقع خسائر تصل إلى 20 مليار دولار من حرائق الغابات في لوس أنجلوس.
تطبيق جديد يتجاوز “شات جي بي تي” في تصنيفات متجر “أبل”
تطبيق “Watch Duty” يتفوق على “شات جي بي تي” ويتصدر متجر تطبيقات “أبل” في أمريكا.