أخبار أريبيان بزنس

المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أكد أنه يتعين على فريقه التزام الحذر قبل المواجهة المرتقبة في مدينة جدة السعودية، حيث يسعى للحفاظ على لقب كأس السوبر..