فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)آخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار مصرسياسة واقتصاد

هل يواصل الجنيه المصري صعوده؟.. “ستاندرد تشارترد” يكشف توقعاته

توقع البنك أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 45 جنيها بنهاية العام الجاري، وذلك بدعم من عدد من العوامل، أهمها ارتفاع تدفقات العملات الأجنبية إلى مصر

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت أسعار الصرف في مصر خلال الفترة الماضية تقلبات ملحوظة، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ مقابل الجنيه المصري، مما أثار قلق العديد من المواطنين والشركات.

وفي هذا الصدد، كشف بنك ستاندرد تشارترد عن توقعاته بشأن أسعار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة.

حيث توقع البنك أن يصل سعر الدولار إلى مستوى 45 جنيها بنهاية العام الجاري، وذلك بدعم من عدد من العوامل، أهمها ارتفاع تدفقات العملات الأجنبية إلى مصر، حيث تلقت مصر منذ صفقة رأس الحكمة 45 مليار دولار، توزعت بين 24 مليار دولار قيمة الصفقة و20 مليار دولار أموالا ساخنة ونحو مليار دولار بعد المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي.

الجنيه المصري

وتوقعت الخبيرة الاقتصادية بستاندرد تشارترد، كارلا سليم، أن تتراجع الأموال الساخنة في الفترة المقبلة، بعد أن تلقت مصر الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات سريعة الأجل.

وأشارت إلى أن نظام التعويم في مصر مدار من قبل البنك المركزي وليس حرًا بشكل كامل.

ويتوقع ستاندرد تشارترد أن يستمر الدولار في الارتفاع خلال العامين المقبلين، ليصل إلى 48 جنيها في عام 2025 و 50 جنيها في عام 2026.

يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد طبق في مارس الماضي سياسة مرنة لسعر الصرف تخضع لعمليات العرض والطلب، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى 50 جنيها.

وتأتي هذه السياسة في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم المتفاقمة، حيث قام برفع أسعار الفائدة بشكل كبير بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...