ستاندرد تشارترد يحقق أعلى أرباح في إفريقيا والشرق الأوسط منذ عام 2015

أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن نتائجه المالية لعام 2023، حيث حققت منطقة إفريقيا والشرق الأوسط (AME) أعلى أرباحها منذ عام 2015.

ونشر ستاندرد تشارترد تقريره السنوي الذي أبرز فيه ارتفاع أرباحه الأساسية إلى 1.3 مليلار دولار بزيادة بلغت 66% عن العام السابق.

وتوقع التقرير أن تتفوق أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على النمو العالمي مدعومة برياح الاقتصاد الكلي المعاكسة، وارتفاع الإنفاق الحكومي في المجالات المتنوعة، ومفاوضات التجارة الثنائية والشراكات الاقتصادية المتطورة.

ورأى أن مخاطر الاقتصاد الكلي تظل مرتفعة في بعض الأسواق في المنطقة بسبب ارتفاع مستوى الدين السيادي وتحديات سيولة العملات الأجنبية، لكنها تظل جزءًا لا يتجزأ من الممرات الاقتصادية لعملائنا العالميين.

وبشكل عام، أشار التقرير إلى أن جاذبية منطقة إفريقيا والشرق الأوسط على المدى المتوسط ​​والطويل تبقى مقنعة وسليمة.

وفي ما يلي تحليل شامل لأداء البنك في المنطقة، مع التركيز على النقاط الرئيسية والأولويات الاستراتيجية والتقدم المحرز.

أداء استثنائي لبنك ستاندرد تشارترد في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط

أعلى ربح سنوي :

سجلت منطقة إفريقيا والشرق الأوسط أعلى ربح سنوي لها منذ عام 2015، حيث بلغت الأرباح الأساسية قبل الضرائب 1.311 مليار دولار، بزيادة قدرها 66% (90% بالعملة الأجنبية).

: سجلت منطقة إفريقيا والشرق الأوسط أعلى ربح سنوي لها منذ عام 2015، حيث بلغت الأرباح الأساسية قبل الضرائب 1.311 مليار دولار، بزيادة قدرها 66% (90% بالعملة الأجنبية). نمو ملحوظ في الدخل التشغيلي :

ارتفع الدخل التشغيلي الأساسي بنسبة 14% (26% بالعملة الأجنبية) إلى 2.806 مليار دولار، مدعوماً بنمو قوي في إدارة النقد وإيداعات التجزئة وأسواق المال.

: ارتفع الدخل التشغيلي الأساسي بنسبة 14% (26% بالعملة الأجنبية) إلى 2.806 مليار دولار، مدعوماً بنمو قوي في إدارة النقد وإيداعات التجزئة وأسواق المال. أداء متميز في مختلف المناطق:

حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان نمواً استثنائياً في الدخل بنسبة 29% (38% بالعملة الأجنبية)، بينما ارتفع الدخل في إفريقيا بنسبة 1% (14% بالعملة الأجنبية).

عوامل رئيسية وراء النجاح

ارتفاع الدخل :

شهدت جميع قطاعات الأعمال الرئيسية زيادة ملحوظة في الدخل، مدعومة بزيادة أحجام العملاء وتحسين هوامش الربح.

: شهدت جميع قطاعات الأعمال الرئيسية زيادة ملحوظة في الدخل، مدعومة بزيادة أحجام العملاء وتحسين هوامش الربح. تحسين جودة الأصول :

انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل صافٍ إلى 91 مليون دولار، مما يعكس تحسناً جوهرياً في جودة الأصول.

: انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل صافٍ إلى 91 مليون دولار، مما يعكس تحسناً جوهرياً في جودة الأصول. نمو قوي في القروض والتسليفات :

ارتفعت القروض والتسليفات للعملاء بنسبة 8% (15% بالعملة الأجنبية)، مما يدل على استمرار الطلب القوي على التمويل في المنطقة.

: ارتفعت القروض والتسليفات للعملاء بنسبة 8% (15% بالعملة الأجنبية)، مما يدل على استمرار الطلب القوي على التمويل في المنطقة. توسيع قاعدة العملاء:

ارتفعت حسابات العملاء بنسبة 4% (9% بالعملة الأجنبية)، مما يؤكد على توسع قاعدة العملاء بشكل متواصل.

التركيز على التحول الرقمي

وأكد التقرير على التزام ستاندرد تشارترد بدفع عجلة التحول الرقمي في جميع أنحاء منطقة إفريقيا والشرق الأوسط من خلال الاستثمار في مبادرات رائدة في السوق، بما في ذلك:

حلول الدخل الثابت الرقمي:

أصبح ستاندرد تشارترد أول بنك دولي يقدم حلول الدخل الثابت الرقمي في كينيا ونيجيريا وغانا.

أصبح ستاندرد تشارترد أول بنك دولي يقدم حلول الدخل الثابت الرقمي في كينيا ونيجيريا وغانا. حلول الاستثمار الصغيرة :

تم توسيع حل الاستثمار الصغير الخاص بـ SC Shillingi إلى أوغندا.

: تم توسيع حل الاستثمار الصغير الخاص بـ SC Shillingi إلى أوغندا. القروض الشخصية الرقمية:

تم إطلاق القروض الشخصية الرقمية في كينيا.

الالتزام بالاستدامة

ولفت التقرير إلى أن ستاندرد تشارترد يؤمن بأهمية التمويل المستدام وأنه يلعب دوراً ريادياً في دعمه عبر بصمته في المنطقة من خلال:

تقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة.

نمو أحجام إدارة الأصول والخصوم المتوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط بأكثر من 160% على أساس سنوي.