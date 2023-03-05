حساب المواطن السعودي: 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 64

أعلن برنامج حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مساء اليوم الأحد، إنه تبقى أربعة أيام على إيداع الدفعة الـ 64 الخاصة بشهر مارس/آذار 2023.

ومن المقرر أن يبدأ حساب المواطن في صرف الدفعة 64 يوم الخميس المقبل 9 مارس/شباط 2023، مبكراً يوماً واحداً عن الموعد المحدد، حيث يتم صرفه يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

4 أيام على إيداع الدفعة الـ 64 من برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/Oyy3HD74XT — حساب المواطن (@citizenaccount) March 5, 2023

وكان برنامج حساب المواطن أصدر، يوم 21 فبراير/شباط الماضي، نتائج الأهلية للدورة 64 الخاصة بشهر مارس/آذار 2023.

ويقدم برنامج حساب المواطن الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.