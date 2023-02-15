أعلن برنامج حساب المواطن السعودي أنه بدء باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 63 الخاصة بشهر فبراير/شباط 2023.

وقال البرنامج الحكومي في تغريدة أمس الثلاثاء “حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 63 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://eservices.ca.gov.sa/#/login“.

وكان برنامج حساب المواطن بدأ يوم الخميس الماضي 9 فبراير/شباط 2023 في إيداع مبالغ دعم الدفعة الخاصة بشهر فبراير/شباط 2023، وذلك بعد تقديم موعد الصرف يوماً واحداً، إذ كان من المقرر صرف دعم حساب المواطن لشهر فبراير/شباط يوم 10 من الشهر، ونظراً إلى موافقة هذا التاريخ يوم جمعة فتم تبكير الصرف.

كيفية يتصرف المُتضررين من عدم صرف مستحقاتهم؟

أعلن برنامج حساب المواطن، يوم الجمعة الماضي، عن كيفية التصرف الصحيح للمُستفيدين الذين لم يتم صرف مستحقاتهم المالية خلال الدفعة الخاصة بشهر فبراير/شباط 2023.

وقال البرنامج آنذاك إنه يجب في تلك الحالة مراجعة البنك للتأكد من عدم إيداع الدفعة، ثم رفع طلب على “صوتك مسموع” في حال لم يتم الإيداع.

وأوضح في رده على استفسار عبر تويتر أنه يجب عند رفع الطلب اختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات”، ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة”.

ويقدم برنامج حساب المواطن الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.