أكد برنامج حساب المواطن لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مساء الجمعة، أن برنامج الدعم الحكومي مستمر وأنه يقوم بدراسة دورية لضوابط الدعم.

وأوضح حساب “خدمة المستفيدين” عبر تويتر في رده على تساؤل بهذا الخصوص إن برنامج حساب المواطن “لايزال قائماً، علماً بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم، وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

وأضاف “تنفيذاً للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر مارس (آذار) 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://ca.gov.sa“.

برنامج حساب المواطن

هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر/كانون الأول 2017، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين السعوديين وتقديم الدعم المادي إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

وأكد حساب المواطن، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس/آذار 2023، وقال “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.

الدفعة 64 من حساب المواطن

من المقرر أن يبدأ حساب المواطن في صرف الدفعة 64 الخاصة بشهر مارس/آذار 2023 يوم الخميس المقبل 9 مارس/شباط، مبكراً يوماً واحداً عن الموعد المحدد، حيث يتم صرفه يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وكان برنامج حساب المواطن أصدر، يوم 21 فبراير/شباط الماضي، نتائج الأهلية للدورة 64 الخاصة بشهر مارس/آذار 2023.

ويقدم برنامج حساب المواطن الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.