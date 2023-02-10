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Posted inأخبار أريبيان بزنس

حساب المواطن السعودي يوضح كيفية تصرف المُتضررين من عدم صرف مستحقاتهم

حساب المواطن يوضح كيفية التصرف الصحيح للمُستفيدين الذين لم يتم صرف مستحقاتهم خلال دفعة فبراير 2023

حساب المواطن أعلن سابقاً أن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة 3 أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023

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أوضح برنامج حساب المواطن السعودي كيفية التصرف الصحيح للمُستفيدين الذين لم يتم صرف مستحقاتهم المالية خلال الدفعة الخاصة بشهر فبراير/شباط 2023.

وقال حساب المواطن أنه يجب في تلك الحالة مراجعة البنك للتأكد من عدم إيداع الدفعة، ثم رفع طلب على “صوتك مسموع” في حال لم يتم الإيداع.

وأوضح البرنامج الحكومي في رده على استفسار عبر تويتر أنه يجب عند رفع الطلب اختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات”، ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة”.

وجاء ذلك بعد تقديم موعد الصرف يوماً واحداً، إذ كان من المقرر صرف دعم حساب المواطن لشهر فبراير/شباط يوم 10 من الشهر، ونظراً إلى موافقة هذا التاريخ يوم جمعة فتم تبكير الصرف.

وكان حساب المواطن بدأ أمس الخميس في إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير/شباط للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن.

وأعلن حساب المواطن، في وقت سابق، أن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس/آذار 2023.

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