أوضح برنامج حساب المواطن السعودي كيفية التصرف الصحيح للمُستفيدين الذين لم يتم صرف مستحقاتهم المالية خلال الدفعة الخاصة بشهر فبراير/شباط 2023.

وقال حساب المواطن أنه يجب في تلك الحالة مراجعة البنك للتأكد من عدم إيداع الدفعة، ثم رفع طلب على “صوتك مسموع” في حال لم يتم الإيداع.

وأوضح البرنامج الحكومي في رده على استفسار عبر تويتر أنه يجب عند رفع الطلب اختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات”، ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة”.

وجاء ذلك بعد تقديم موعد الصرف يوماً واحداً، إذ كان من المقرر صرف دعم حساب المواطن لشهر فبراير/شباط يوم 10 من الشهر، ونظراً إلى موافقة هذا التاريخ يوم جمعة فتم تبكير الصرف.

وكان حساب المواطن بدأ أمس الخميس في إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير/شباط للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله. pic.twitter.com/SYrLtVLjJq — حساب المواطن (@citizenaccount) February 8, 2023

وأعلن حساب المواطن، في وقت سابق، أن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس/آذار 2023.