أكد برنامج حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه يمكن لأبناء القبائل النازحة في المملكة الاستفادة من دعم البرامج الحكومي.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية، اليوم الأحد، إنه بإمكان حاملي بطاقات التنقل لأبناء القبائل النازحة التسجيل في برنامج حساب المواطن وإذا انطبقت شروط الأهلية فسيحصل مقدم الطلب على الدعم.

ويعرف أبناء القبائل النازحة في السعودية بـ “البدون” وهم مجموعات من قبائل عربية من البدو الرحّل يعيشون بين الحدود السعودية والعراقية والكويتية والسورية والأردنية وبدأت معاناتهم عند وضع الحدود السياسية بين دول المنطقة يلبقوا بدون بطاقات وطنية.

ويقدم برنامج حساب المواطن الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.