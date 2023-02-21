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حساب المواطن السعودي يصدر نتائج أهلية دورة 64 لشهر مارس

برنامج حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يصدر نتائج الأهلية للدورة 64 الخاصة بشهر مارس 2023

حساب المواطن أصدر نتائج أهلية دورة 64 لشهر مارس 2023 ويبلغ عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين 80%

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حساب المواطن يصدر نتائج أهلية دورة 64 لشهر مارس
حساب المواطن يصدر نتائج أهلية دورة 64

أصدر برنامج حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، نتائج الأهلية للدورة 64 الخاصة بشهر مارس/آذار 2023.

وقال برنامج حساب المواطن في تغريدة عبر تويتر “صدرت نتائج الأهلية للدورة 64 (شهر مارس 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://eservices.ca.gov.sa/#/login

وكان البرنامج الحكومي أودع، قبل أيام، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير/شباط 2023 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

قال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري إن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحاً أن 76 بالمئة من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.

وأضاف إن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 80 بالمئة، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد. بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 533 ألف مستفيد، مشكلين 20 بالمئة من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

ويقدم برنامج حساب المواطن الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.

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