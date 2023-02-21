أصدر برنامج حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، نتائج الأهلية للدورة 64 الخاصة بشهر مارس/آذار 2023.

وقال برنامج حساب المواطن في تغريدة عبر تويتر “صدرت نتائج الأهلية للدورة 64 (شهر مارس 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://eservices.ca.gov.sa/#/login

وكان البرنامج الحكومي أودع، قبل أيام، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير/شباط 2023 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 64 (شهر مارس 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/bEbxEIoKoE pic.twitter.com/Kc8ca5y2HG — حساب المواطن (@citizenaccount) February 21, 2023

متوسط دعم الأسرة الواحدة

قال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري إن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 148 مليار ريال منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحاً أن 76 بالمئة من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.

وأضاف إن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 80 بالمئة، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد. بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 533 ألف مستفيد، مشكلين 20 بالمئة من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

ويقدم برنامج حساب المواطن الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.