حساب المواطن السعودي يُودع دفعة فبراير 2023

بدأ برنامج حساب المواطن السعودي، صباح اليوم الخميس، في إيداع مبالغ دعم الدفعة الخاصة بشهر فبراير/شباط 2023.

وجاء ذلك بعد تقديم موعد الصرف يوماً واحداً، إذ كان من المقرر صرف دعم حساب المواطن لشهر فبراير/شباط يوم 10 من الشهر، ونظراً إلى موافقة هذا التاريخ يوم جمعة فتم تبكير الصرف.

وقال حساب المواطن، قبل ساعات، في تغريدة عبر تويتر “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله”.

وأوضح في تغريدة منفصلة “تفاصيل الدفعة الـ 63 هي 3.7 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير.. 3.7 مليار ريال مبالغ دعم المستحقين و11.2 مليون مستفيد وتابع، و76 بالمئة من المستحقين تحصلوا على الدعم”.

وقال الحساب في تغريدة ثالثة “148 مليار ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 63 لشهر فبراير” الجاري.

وأوضح البرنامج الحكومي أن حالة الدفعة “لا يوجد” والمستفيد غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع تعني أن مجموع الدخل تجاوز الحد المانع.

وأضاف أنه في هذه الحال يكون دخل المستفيد الرئيس والتابعين “في حال وجود تابعين” تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم حيث يصرف الدعم لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وكان حساب المواطن أعلن، في وقت سابق، أن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس/آذار 2023.