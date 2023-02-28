. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

حساب المواطن السعودي يوضح طريقة معرفة نتيجة الأهلية

يقدم برنامج حساب المواطن الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة

برنامج حساب المواطن يوضح طريقة معرفة نتيجة الأهلية للمستفيدين المستحقين في برنامج الدعم الحكومي

. .. by . ..
يقدم برنامج حساب المواطن الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط
يقدم برنامج حساب المواطن الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم الثلاثاء، عن طريقة معرفة نتيجة الأهلية للمستفيدين المستحقين في برنامج الدعم الحكومي.

وقال البرنامج التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تغريدة عبر تويتر “خطوتين لمعرفة نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن”.

خطوات التحقق من نتيجة الأهلية

1 – الدخول إلى حسابك ثم دراسة الأهلية ومنها يمكنك معرفة التالي:

حالة الأهلية، تفاصيل أهلية التابعين، تاريخ دراسة الأهلية، حالات الأهلية السابقة، عدد المؤهلين.

2- اضغط على تفاصيل أهلية التابعين لمعرفة حالة الأهلية لهم.

ويقدم برنامج حساب المواطن الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا