حساب المواطن السعودي يوضح طريقة معرفة نتيجة الأهلية

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي، اليوم الثلاثاء، عن طريقة معرفة نتيجة الأهلية للمستفيدين المستحقين في برنامج الدعم الحكومي.

وقال البرنامج التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تغريدة عبر تويتر “خطوتين لمعرفة نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن”.

خطوتين لمعرفة نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/UnhFpG0feg — حساب المواطن (@citizenaccount) February 28, 2023

خطوات التحقق من نتيجة الأهلية

1 – الدخول إلى حسابك ثم دراسة الأهلية ومنها يمكنك معرفة التالي:

حالة الأهلية، تفاصيل أهلية التابعين، تاريخ دراسة الأهلية، حالات الأهلية السابقة، عدد المؤهلين.

2- اضغط على تفاصيل أهلية التابعين لمعرفة حالة الأهلية لهم.

ويقدم برنامج حساب المواطن الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.