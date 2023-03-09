. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

حساب المواطن السعودي يودع الدفعة 64 لشهر مارس 2023

بدأ برنامج حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إيداع الدفعة الـ 64 الخاصة بشهر مارس 2023

. .. by . ..
بدأ برنامج حساب المواطن في إيداع الدفعة الـ 64 الخاصة بشهر مارس 2023

بدأ برنامج حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، صباح اليوم الخميس، في إيداع الدفعة الـ 64 الخاصة بشهر مارس/آذار 2023.

وقال حساب المواطن في تغريدة عبر تويتر “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله”.

وبإيداع الدفعة رقم 64 لشهر مارس/آذار 2023 من برنامج حساب المواطن، سيعود مبلغ الدعم المالي للبرنامج بدءاً من الدفعة 65 لشهر إبريل/نيسان المقبل إلى ما كان عليه قبل شهر يوليو/تموز 2022؛ ما لم يصدر توجيه ملكي بتمديد مبلغ الدعم المالي الإضافي لبرنامج حساب المواطن فترة إضافية أخرى.

ويقدم برنامج حساب المواطن الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا