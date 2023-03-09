بدأ برنامج حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، صباح اليوم الخميس، في إيداع الدفعة الـ 64 الخاصة بشهر مارس/آذار 2023.

وقال حساب المواطن في تغريدة عبر تويتر “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله”.

وبإيداع الدفعة رقم 64 لشهر مارس/آذار 2023 من برنامج حساب المواطن، سيعود مبلغ الدعم المالي للبرنامج بدءاً من الدفعة 65 لشهر إبريل/نيسان المقبل إلى ما كان عليه قبل شهر يوليو/تموز 2022؛ ما لم يصدر توجيه ملكي بتمديد مبلغ الدعم المالي الإضافي لبرنامج حساب المواطن فترة إضافية أخرى.

ويقدم برنامج حساب المواطن الدعم للمستفيدين ضمن آليات وضوابط تأخذ بعين الاعتبار عدداً من العوامل مثل عدد أفراد الأسرة على أن يكون أقل مقدار للدعم 300 ريال فيما تجاوز المبلغ المخصص لإحدى الأسر الكبيرة ثلاثة آلاف ريال.