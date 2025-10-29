شركة مصرية تنفي فوزها بمشروعات في السعودية

نفت شركة المقاولون العرب المصرية فوزها، حديثاً، بثلاثة مشاريع بنية تحتية كبرى في المملكة العربية السعودية موضحة أن التعاقدات المذكورة هي مشاريع قيد التنفيذ حالياً (جارية) وليست مستجدة.

وقالت أكبر شركة مقاولات مصرية، مساء أمس الثلاثاء، في بيان اطلع عليه أريبيان بزنس “تنوه شركة المقاولون العرب إلى أن حجم تعاقداتها الجاري تنفيذها بالسوق السعودي يبلغ حالياً حوالي 1170 مليون ريال سعودي وتتمثل في:

مشروع إنشاء مصنع فاركو للأدوية بالمدينة المنورة بمرحلتيه والذي تم اسناده بتاريخ 1/6/2023 بقيمة 155 مليون ريال (حوالي 41.3 مليون دولار).

مشروع إنشاء سد الليث والذي تم اسناده بتاريخ 4/6/2023 بقيمة 375 مليون ريال (حوالي 100 مليون دولار).

مشروع استكمال الأجزاء المتبقية من الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة الجزء الرابع التقاطع الأول طريق سلطان بن عبد العزيز، الذي تم اسناده بتاريخ 11/10/2023 بقيمة حوالي 200 مليون ريال (حوالي 53.3 مليون دولار).

مشروع استكمال الأجزاء المتبقية من الطريق الدائري الثالث بمكة المكرمة الجزء الرابع التقاطع الثاني طريق المسجد الحرام، الذي تم اسناده بتاريخ 11/10/2023 بقيمة حوالي 123 مليون ريال (حوالي 32.8 مليون دولار).

مشروع أعمال تنفيذ حلول تصريف مياه الأمطار لمنطقة أبحر الجنوبية – جدة، الذي تم اسناده بتاريخ 13/4/2025 بقيمة حوالي 138 مليون ريال (حوالي 36.8 مليون دولار).

مشروع أعمال تنفيذ حلول تصريف مياه الأمطار لمنطقة صاري – الحزمة الثالثة الذي تم اسناده بتاريخ 11/9/2025 بقيمة حوالي 179 مليون ريال (حوالي 74.8 مليون دولار)”.

وبلغ قيمة الأعمال المنفذة حتى الآن ٢٠٨ مليون ريال (حوالي 45.4 مليون دولار) بنسبة ١٨% من إجمالي التعاقدات.

اختلاط الأمر

نوهت شركة المقاولون العرب إلى أنه “اختلط الأمر على موقع بلومبرج الشرق إلى تلك المشروعات على أساس أنها مشروعات جديدة”.

وأضافت أنها تبذل “قصارى جهدها للحصول على مشروعات جديدة في السوق السعودي الذي يمثل أحد أكبر أسواق صناعة الإنشاءات بالمنطقة”.

وجاء ذلك بعد أن ذكر موقع بلومبيرج الشرق في وقت سابق من أمس الثلاثاء أن شركة المقاولون العرب المصرية فازت بعقود قيمتها 650 مليون ريال (حوالي 173 مليون دولار) لتنفيذ ثلاثة مشروعات بنية تحتية في المملكة العربية السعودية.

وذكر الموقع أيضاً أن مشروعان منهم هما لمعالجة مياه الأمطار وتصريف السيول في مدينة جدة؛ البوابة التجارية للمملكة العربية السعودية بقيمة 350 مليون ريال (حوالي 93.3 مليون دولار)، ومن المقرر تنفيذُهما خلال ثلاث سنوات، وأن المشروع الثالث هو تنفيذ جسرين على الطريق الدائري الثالث في مكة المكرمة، بقيمة 300 مليون ريال (حوالي 80 مليون دولار) على أن يستغرق تنفيذُهما عامين.

شركة المقاولون العرب

تعتبر شركة المقاولون العرب، بحسب موقعها الإلكتروني، من أكبر وأعرق شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتمتد جذورها إلى أكثر من نصف قرن.

وتتضمن مشاريع شركة المقاولون العرب في مصر مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل المونوريل، ومترو الأنفاق، ومحطات الطاقة، بالإضافة إلى مشروعات عمرانية مثل مدينة العلمين الجديدة ومباني العاصمة الإدارية. كما تشمل مشاريع في دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية وليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق وغينيا الاستوائية وأوغندا، وتغطي مجالات متنوعة كالطرق والجسور والسدود والمباني السكنية والإسكان والمستشفيات.

📌 شركة "المقاولون العرب" المصرية تفوز بعقود قيمتها 650 مليون ريال لتنفيذ 3 مشروعات بنية تحتية في السعودية، بحسب مصدر لـ"الشرق"



📌مشروعان لمعالجة مياه الأمطار وتصريف السيول في جدة، بقيمة 350 مليون ريال، ومن المقرر تنفيذُهما خلال 3 سنوات



📌الثالث يتعلق بتنفيذ جسرين على الطريق… pic.twitter.com/uKBhMXjxpA — اقتصاد الشرق – مصر (@AsharqbEGY) October 28, 2025