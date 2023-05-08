أفاد تقرير أن شركة المقاولون العرب المصرية ستقوم بالتخارج من شركاتها التابعة مقابل مبادلة أسهم في رأسمال صندوق مصر السيادي الذي فوضته الشركة الحكومية للتصرف في بيع المساهمات المملوكة لها.

ونقلت صحيفة “الشروق” المصرية عن مصادر وصفته بالحكومية إن صندوق مصر السيادي -الذي تأسس في العام 2018- لديه تفويض من شركة المقاولون العرب للتصرف في المساهمات المملوكة لها.

وأكدت المصادر أن عملية البيع أو التخارج لم تسفر عن أي خطوات جادة حتى الآن، وما زالت في مراحل المناقشات مع عدد من المستثمرين المحتملين، مشيرة إلى أن إمكانية تعديل الاتفاق بين الصندوق والشركة لتكون حصيلة البيع نقداً وليس أسهماً.

ويتيح التفويض للصندوق التفاوض نيابة عن الشركة الحكومية لبيع مساهماتها في شركتي الصالحية للاستثمار وشركة أخرى في التطوير العقاري سواء عن طريق الطرح في البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن، في وقت سابق، عن طرح 32 شركة في 18 قطاعاً بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي خلال الفترة المقبلة.

وتمتلك شركة المقاولون العرب ٢٦ بالمئة من أسهم شركة الصالحية للاستثمار والتنمية وهي تابعة لقطاع الأعمال تأسست في العام ١٩٩٣ ويضم هيكل المساهمين بنك مصر وبنك القاهرة وبنك الاستثمار القومي بخلاف المقاولون العرب وتمتلك الشركة 21 ألف فدان، وتنتج جميع المنتجات الزراعية والخضراوات، بالإضافة إلى تربية الدواجن والأبقار الحلوب وعجول التسمين، ويتم تصدير نحو 70 بالمئة من منتجاتها، والباقي يتم بيعه في السوق المحلية.

اهتمام خليجي

ذكرت المصادر، أيضاً، إن الأقرب لبيع الصالحية للاستثمار سيكون لمستثمر استراتيجي وليس الطرح في البورصة، مضيفة أن الصندوق السيادي بالتنسيق مع البنوك المساهمة يقوم بالترويج للشركة على المستثمرين الأجانب وهناك بالفعل اهتمام من مستثمرين خليجيين للاستحواذ على كامل أسهم الشركة.

وقال “مدبولي” في تصريحات سابقة أن الصندوق السيادي المصري هو المسؤول عن برنامج الطروحات الحكومية، وسيتم تشكيل وحدة داخل مجلس الوزراء لمتابعة مشروع الطروحات الحكومية، ومستشار لرئيس الوزراء لمتابعة المشروع، فضلاً عن تعين استشاري دولي مع الحكومة لمتابعة تنفيذ المشروع.

وأكد أن هناك خطة واضحة بالكامل ومفصلة يتم التحرك وفقاً لها، ويستهدفون، قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل أي قبل شهرين تقريباً، أن يكون تم إنجاز ما يعادل ملياري دولار من خطة الطروحات المعلنة.