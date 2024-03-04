“بيتك” الكويتية تدرس الاستحواذ على المصرف المتحد بمصر

كشفت مجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك” تقدمها بعرض غير ملزم للحصول على البيانات الخاصة بصفقة الاستحواذ على “المصرف المتحد”، المملوك للبنك المركزي المصري، بهدف دراستها، حسبما ذكرت المجموعة في إفصاح لبورصة الكويت.

والأسبوع الماضي ذكرت تقارير صحفية محلية، أن مصرف قطر الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي “بيتك”، قد أتما عملية الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على “المصرف المتحد” بمصر في ديسمبر الماضي.

“بيتك” وعرض استحواذ نهائي على “المصرف المتحد”

ولم تقدم مجموعة “بيتك”، عروض استحواذ نهائية بعد، وقالت في إفصاح لبورصة الكويت، الخميس، إن الشركة التابعة لمجموعتها لم تتقدم حتى الآن بأي عرض نهائي “ملزم” للاستحواذ على المصرف المتحد بمصر.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن صفقة الاستحواذ على “المصرف المتحد”، المملوك للبنك المركزي المصري، تميل أكثر باتجاه مصرف قطر الإسلامي، في ظل سعيه لدخول السوق المصرية، وأن قيمة الصفقة ستكون مقابل ما يوازي 22 مليار جنيه من العملة الصعبة.

قائمة الطروحات الحكومية المصرية

ومنذ 2017، كان المركزي المصري قد أعلن عن خططه لبيع “المصرف المتحد” المملوك للبنك المركزي المصري، وقام بتعيين مستشارين ماليين لصفقة البيع المزمعة، قبل أن يجمد الخطط بالتزامن مع انتشار جائحة “كوفيد-19” في عام 2021.

ثم عاد “المصرف المتحد”، ليكون ضمن قائمة الطروحات الحكومية في فبراير 2023، في إطار خطة للحكومة المصرية، لبيع أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، عبر طرحها في البورصة، أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما.

ونجحت الحكومة المصرية، في جمع نحو 5.6 مليار دولار من بيع حصص في 14 شركة، منها عدة شركات في عام 2022، وتخطط لجمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.