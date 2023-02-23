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الملك سلمان يعبر عن اعتزازه بيوم التأسيس

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يغرد عبر تويتر ويعبر عن اعتزازه بذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية في العام 1139هجرية

أخر تغريدة للملك سلمان كانت يوم 23 سبتمبر 2022 في ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

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عبر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن اعتزازه بذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية في العام 1139هجرية (1727م).

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر تويتر مساء أمس الأربعاء “نستذكر في المملكة العربية السعودية بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727م- 1139هـ عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا الوطن أرضاً وإنساناً”.

وكانت أخر تغريدة للملك سلمان يوم 23 سبتمبر/أيلول 2022 في ذكرى اليوم الوطني للمملكة.

واحتفلت السعودية، أمس الأربعاء، بيوم التأسيس بعد أن أمر الملك سلمان، يوم 27 يناير/كانون الثاني 2022، أن “يكون يوم (22 فبراير/شباط) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية”، ويصادف يوم غدٍ الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023 يوم التأسيس للمملكة.

ويعتبر يوم 22 فبراير/شباط من كل عام إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية باسم يوم التأسيس. وذلك لأنه منتصف العام 1139هـ الموافق لشهر فبراير/شباط من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى.

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