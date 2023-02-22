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رونالدو يؤدي العرضة بالزي السعودي في يوم التأسيس

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رونالدو يؤدي العرضة بالزي السعودي
رونالدو يؤدي العرضة بالزي السعودي

عرض الحساب الرسمي لنادي النصر على تويتر صوراً لاحتفال لاعبيه وبينهم قائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو بذكرى يوم التأسيس.

وشارك نجم منتخب البرتغال، وأفضل لاعب في العالم 5 مرات، زملاءه في الفريق الاحتفالات بيوم التأسيس عبر تأدية العرضة مرتدياً الزي السعودي.

وحتى الآن شارك “الدون” مع “العالمي” في 5 مباريات في دوري روشن وكأس السوبر السعودي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع اثنين آخرين.

وقدّم قائد فريق النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو التهنئة إلى المملكة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وعبّر “رونالدو” عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال باليوم، عبر حسابه بموقع “تويتر”، مغردًا: “يوم تأسيس سعيد للسعودية. كانت تجربة خاصة للمشاركة في الاحتفال في نادي النصر”.

وقّع كريستيانو مع النصر حتى صيف 2025، مع إمكانية تمديد العقد بموافقة الطرفين. ويحصل اللاعب الدولي على راتب سنوي 200 مليون يورو، بحسب التقارير الصحفية، ليصبح أعلى اللاعبين أجراً في تاريخ كرة القدم.

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