تبدأ مع نهاية دوام اليوم الثلاثاء إجازة يوم التأسيس لجميع موظفي القطاعين العام والخاص وغير الربحي في المملكة العربية السعودية.

وهي ذاتها الإجازة الأخيرة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات للفصل الدراسي الثاني لهذا العام التي ستكون يومي الأربعاء والخميس، بالإضافة إلى الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.

وكانت قد سبقت الإجازة الأخيرة للطلاب إجازتان مطولتان للفصل الدراسي الحالي، وتخلفها إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني يوم 10 شعبان الحالي بعد انتهاء الاختبارات النهائية التي تنطلق يوم الأحد المقبل لمراحل التعليم العام.

ويبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم 20 شعبان حتى يوم 4 ذي الحجة؛ تتخلله إجازة مطولة واحدة يومي 8 و9 ذي القعدة، بالإضافة إلى إجازة عيد الفطر التي تبدأ يوم 22 رمضان المقبل حتى يوم 6 شوال.

غرامة 5 آلاف ريال على المؤسسات التي لا تمنح الموظف إجازة يوم التأسيس

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوم الخميس الماضي، في معرض ردها على استفسار أريبيان بزنس أنه بحسب نظام العمل المعمول به هناك بالفعل غرامة مالية تفرض على المؤسسات العاملة في المملكة في حال عدم منح موظفيها إجازة في يوم التأسيس.

ورداً على سؤال أريبيان بزنس (ما حقيقة فرض غرامة 5000 ريال على كل موظف للمؤسسات التي لا تمنح موظفيها إجازة في #يوم_التاسيس)، رد حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة “يمكنك الاطلاع على قرار (جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها) من خلال الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/92768.pdf” الذي أظهر بالفعل أن وصف المخالفة يؤكد في المادة 50 من جدول المخالفات أن “عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاماً للعاملين يعرضها لعقوبة 5 آلاف ريال بتعدد العمال” لجميع الفئات (فئة ج من 10 عمال فأقل) وفئة ب من 11 إلى خمسين عاملاً)، وفئة أ (من 51 عامل فأعلى).

يوم التأسيس

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم 27 يناير/كانون الثاني 2022، أن “يكون يوم (22 فبراير/شباط) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية”، ويصادف يوم غدٍ الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023 يوم التأسيس للمملكة.

ويعتبر يوم 22 فبراير/شباط من كل عام إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية باسم يوم التأسيس. وذلك لأنه منتصف العام 1139هـ الموافق لشهر فبراير/شباط من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى.