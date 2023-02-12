يوم التأسيس في السعودية : عطلة في السوق المالية واحتفالات في المدارس

أعلنت “تداول السعودية”، اليوم الأحد، أن يوم الأربعاء 22 شباط / فبراير الجاري، سيكون عطلة في السوق السعودي، بمناسبة إجازة يوم التأسيس السعودي. وأضافت: “يستأنف التداول بعد العطلة يوم الخميس 23 فبراير”.

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر أن يكون يوم الأربعاء 22 فبراير، عطلة رسمية للقطاع العام والخاص وغير الربحي؛ بمناسبة يوم التأسيس.

وأمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود العام الماضي، بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

وانطلقت فعاليات الاحتفاء بذكرى «التأسيس» بمدارس المملكة اليوم ولمدة خمسة أيام، من خلال عدة برامج وفعاليات متنوعة تحت شعار «يوم بدينا» وبمشاركة أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة، وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أنها ستبدأ احتفالاتها بذكرى يوم التأسيس السعودي 2023 الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام، في مكاتب التعليم وجميع المدارس.

وأكد المتحدث باسم الإدارة، عبدالسلام الثميري، أن ذكرى يوم التأسيس السعودي تاريخ مجيد لتأسيس هذا الكيان العظيم الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود في العام 1139هـ/ 1727، ما يؤكد الرسوخ والعُمق التاريخي لهذا الوطن العظيم الممتدّ لأكثر من 300 سنة.

ويأتي شعار يوم التأسيس السعودي 2023 «يوم بدينا» كهوية بصرية على يوم التأسيس الذي يتم الاحتفاء به تخليدا لتلك الذكرى المجيدة، والتي تحكي عن أمجاد 3 قرون مضت.