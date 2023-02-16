. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية، غرامة 5000 ريال على المؤسسات التي لا تمنح كل موظف إجازة يوم التأسيس

يوم التأسيس يعتبر إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص للاحتفاء باليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تؤكد لأريبيان بزنس وجود غرامة مالية على المؤسسات في حال عدم منح موظفيها إجازة في يوم التأسيس

. .. by . ..
وزارة الموارد البشرية تؤكد وجود غرامة على المؤسسات العاملة في السعودية في حال عدم منح موظفيها إجازة في يوم التأسيس
يوم التأسيس السعودي يعتبر في كل عام إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في معرض ردها على استفسار أريبيان بزنس، اليوم الخميس، أنه بحسب نظام العمل المعمول به هناك بالفعل غرامة مالية تفرض على المؤسسات العاملة في المملكة في حال عدم منح موظفيها إجازة في يوم التأسيس.

ورداً على سؤال أريبيان بزنس (ما حقيقة فرض غرامة 5000 ريال على كل موظف للمؤسسات التي لا تمنح موظفيها إجازة في #يوم_التاسيس)، رد حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة “يمكنك الاطلاع على قرار (جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها) من خلال الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/92768.pdf” الذي أظهر بالفعل أن وصف المخالفة يؤكد في المادة 50 من جدول المخالفات أن “عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاماً للعاملين يعرضها لعقوبة 5 آلاف ريال بتعدد العمال” لجميع الفئات (فئة ج من 10 عمال فأقل) وفئة ب من 11 إلى خمسين عاملاً)، وفئة أ (من 51 عامل فأعلى).

#يوم_التأسيس2023

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم 27 يناير/كانون الثاني 2022 أن “يكون يوم (22 فبراير/شباط) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية”.ويصادف يوم الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023 يوم التأسيس للمملكة. ويعتبر يوم 22 فبراير/شباط من كل عام إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية باسم يوم التأسيس. وذلك لأنه منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير/شباط من عام 1727 هو بدء عهد الإمام محمد بن سعود، وهو اليوم الذي أعلن فيه الإمام محمد تأسيس الدولة السعودية الأولى.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا