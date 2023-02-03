تعديلات على إجازة اليوم الوطني للسعودية وتأسيسها

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي تعميماً للجهات الحكومية التي تطبق على منسوبيها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تضمن ثلاثة تعديلات على إجازة اليوم الوطني ويوم التأسيس.

وتضمن القرار، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، تعديل الفقرة (ب) من المادة 127 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، ليكون نصها على النحو الآتي “ب – عطلة اليوم الوطني: اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر (أيلول) من السنة الميلادية، وعطلة يوم التأسيس يوم 22 فبراير (شباط) من كل عام، فإذا وافق اليوم الوطني أو يوم التأسيس يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده، وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني أو يوم التأسيس إذا وافقت عطلة رسمية أخرى”.

تعديل الفقرة (ب) من المادة 159 من اللائحة، ليكون نصها على النحو الآتي “ب ـ يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاماً عدا العطل والإجازات الآتية، إجازة العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، يوم التأسيس، الاضطرارية، الدراسية، والاستثنائية”.

وتعديل المادة 160 من اللائحة، ليكون نصها على النحو الآتي إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني وعطلة يوم التأسيس أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر يوم 27 يناير/كانون الثاني 2022 أن “يكون يوم (22 فبراير/شباط) من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية”.

وأوضحت قناة “الإخبارية” السعودية قرار الوزير كالتالي: إذا وافق اليوم الوطني للمملكة أو يوم التأسيس يوم السبت، فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده. أما إذا وافق يوم الجمعة، فيعوض بيوم الخميس الذي قبله. وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني أو عطلة يوم التأسيس عطلة رسمية أخرى.