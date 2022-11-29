السعودية: تعرف على مطار الملك سلمان الجديد أحد أكبر المطارات في العالم

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي الجديد المزمع إنشاؤه بمدينة الرياض، ومن المتوقع أن يسهم المشروع بحوالي 27 مليار ريال ما يعادل 7.2 مليار دولار سنويا في اقتصاد المملكة، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.

ما هي أهم مميزات مطار الملك سلمان الجديد؟

من المتوقع أن يدعم المطار الجديد خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030، ومن أهم مميزاته:

سيكون مطار الملك سلمان واحدا من أكبر المطارات في العالم.

واحدا من أكبر المطارات في العالم. يمتد المطار على مساحة تقارب 57 كيلو متر مربع.

يشمل عددا من الصالات تحت مسمى صالات الملك خالد.

يتكون من 6 مدارج طيران.

12 كيلو متر مربع من الأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.

سيتم تنفيذ هذه المرافق وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين.

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وعلى صفحته الرسمية على تويتر نشر صندوق الاستثمارات العامة السعودي فيديو جرافيك توضيحي للمطار، وقال: “مطار يوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين”.

نقدّم لكم #مطار_الملك_سلمان الدولي.



مطار يوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين.#صندوق_الاستثمارات_العامة pic.twitter.com/dccz35RDjI — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) November 28, 2022

كم تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار الجديد؟

يستهدف المطار أن تبلغ الطاقة الاستيعابية:

120 مليون مسافر عام 2030.

185 مليون مسافر عام 2050.

مرور ما يصل إلى 3.5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أن يستحدث مشروع المطار الجديد 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

ويضع مطار الملك سلمان الدولي الاستدامة ضمن أولوياته، حيث يستهدف الحصول على شهادة LEED البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة، وسيكون مدعوماً بموارد الطاقة المتجددة.