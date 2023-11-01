فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inشركاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

3 مليار درهم أرباح “اتصالات من &e”في الربع الثالث من 2023

أطلقت اتصالات من &e متجرَ EASE، وهو أول متجر ذاتي مدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات على مستوى العالم

فريق التحرير by فريق التحرير
اتصالات من &e

أعلنت اتصالات من &e، اليوم، عن نتائجها المالية الموحَّدة للربع الثالث من العام الجاري 2023؛ حيث وصلت إيرادات إي آند الموحَّدة خلال الربع الثالث إلى 13.4 مليار درهم، بنموٍّ سنوي نسبته 3.3%، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 3 مليار درهم، وبنموٍّ سنوي بلغت نسبته 20%.

أبرز النتائج المالية لـ “اتصالات من &e” في الربع الثالث من العام 2023

 الربع الثالث 2023الربع الثالث 2022نسبة التغيير
الإيرادات13.4 مليار درهم13.0مليار درهم3.3 %
صافي الأرباح3.0 مليار درهم2.5 مليار درهم20 %
الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء6.9 مليار درهم6.7 مليار درهم2.7 %
العائد لكل سهم0.34 درهمًا0.29 درهمًا20 %
إجمالي عدد مشتركي المجموعة167مليونًا162 مليونًا3.3 %

ووفقًا لأسعار الصرف الثابتة، فقد ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 8.0 %، فيما نمت نسبة الأرباح الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.9%، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت نسبته51%.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، فقد وصل إجمالي عدد مشتركي “اتصالات من &e” في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 14 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتُها 4.7%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، في حين وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 167 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتُها إلى 3.3%.

اتصالات من &e

أبرز التطورات خلال الربع الثالث من عام 2023:

أطلقت اتصالات من &e متجرَ EASE، وهو أول متجر ذاتي مدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، وقدَّمت اتصالات من &e حلولًا مبتكرة في مجال التنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الإطلاق الأوَّلي لمشروع “Charge& Go” كمنظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اتصالات من &e.. خدمات رقمية متطورة

عزَّزت اتصالات من e& استثماراتها في إطلاق ونشر شبكة الجيل الخامس G5؛ إذ أتاحت شبكة الجيل الخامس المستقلّة (5G Stand Alone network) لمستخدمي الهواتف المتحركة، عقب إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلَّة لمستخدمي الخدمات اللاسلكية الثابتة (Fixed Wireless Access) في بداية عام 2023.

وتعاونت اتصالات من e& مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة لتخريج الدفعة الأولى من برنامج Cyber ​​Sniper لدى أكاديمية اتصالات من e&، وهو برنامج تدريبي شامل في مجال الأمن السيبراني مصمَّم لتطوير خبرات ومهارات موظفي حكومة الإمارات في مجال الأمن السيبراني.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...