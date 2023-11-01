3 مليار درهم أرباح “اتصالات من &e”في الربع الثالث من 2023

أعلنت اتصالات من &e، اليوم، عن نتائجها المالية الموحَّدة للربع الثالث من العام الجاري 2023؛ حيث وصلت إيرادات إي آند الموحَّدة خلال الربع الثالث إلى 13.4 مليار درهم، بنموٍّ سنوي نسبته 3.3%، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 3 مليار درهم، وبنموٍّ سنوي بلغت نسبته 20%.

أبرز النتائج المالية لـ “اتصالات من &e” في الربع الثالث من العام 2023

الربع الثالث 2023 الربع الثالث 2022 نسبة التغيير الإيرادات 13.4 مليار درهم 13.0مليار درهم 3.3 % صافي الأرباح 3.0 مليار درهم 2.5 مليار درهم 20 % الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 6.9 مليار درهم 6.7 مليار درهم 2.7 % العائد لكل سهم 0.34 درهمًا 0.29 درهمًا 20 % إجمالي عدد مشتركي المجموعة 167مليونًا 162 مليونًا 3.3 %

ووفقًا لأسعار الصرف الثابتة، فقد ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 8.0 %، فيما نمت نسبة الأرباح الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.9%، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت نسبته51%.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، فقد وصل إجمالي عدد مشتركي “اتصالات من &e” في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 14 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتُها 4.7%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، في حين وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 167 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتُها إلى 3.3%.

أبرز التطورات خلال الربع الثالث من عام 2023:

أطلقت اتصالات من &e متجرَ EASE، وهو أول متجر ذاتي مدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، وقدَّمت اتصالات من &e حلولًا مبتكرة في مجال التنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الإطلاق الأوَّلي لمشروع “Charge& Go” كمنظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

اتصالات من &e.. خدمات رقمية متطورة

عزَّزت اتصالات من e& استثماراتها في إطلاق ونشر شبكة الجيل الخامس G5؛ إذ أتاحت شبكة الجيل الخامس المستقلّة (5G Stand Alone network) لمستخدمي الهواتف المتحركة، عقب إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلَّة لمستخدمي الخدمات اللاسلكية الثابتة (Fixed Wireless Access) في بداية عام 2023.

وتعاونت اتصالات من e& مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة لتخريج الدفعة الأولى من برنامج Cyber ​​Sniper لدى أكاديمية اتصالات من e&، وهو برنامج تدريبي شامل في مجال الأمن السيبراني مصمَّم لتطوير خبرات ومهارات موظفي حكومة الإمارات في مجال الأمن السيبراني.