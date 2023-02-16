اتصالات الإمارات تستحوذ على سيرفيس سوق بالكامل

أعلنت «اتصالات الإمارات»، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية “اتصالات من e&”، عن استحواذها الكامل وبنسبة 100% على أسهم شركة Service Souk DMCC والمعروفة باسم ServiceMarket .

ويأتي هذا الاستحواذ ليتماشى مع استراتيجية المجموعة التي تركز على تمكين العملاء، وتعزيز مكانة وفعالية منصة «بسمات» (Smiles) بين منصات التسوق عبر الإنترنت، وتنوع محفظة أعمالها وخدماتها.

من ناحيتها، تعتبر ServiceMarket منصة إلكترونية رائدة في تقديم الخدمات المنزلية، حيث تقدم حالياً أكثر من 40 نوعاً من الخدمات التي تغطي العديد من القطاعات عبر مختلف أنحاء ومناطق دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال مكانتها الرائدة في السوق المحلية، ستسهم الشركة في تعزيز قوة وأهمية وتنوع الخدمات الحالية التي تقدمها «اتصالات من e&» عبر منصة «بسمات»، والتي تتضمن بالفعل خدمات طلب وتوصيل الطعام والبقالة عبر الإنترنت، هذا إضافة إلى القدرة على كسب واسترداد النقاط في أكثر من 10,000 منفذ في جميع أنحاء دولة الإمارات.

ومن خلال هذه الخطوة تؤكد «اتصالات من e&» على التزامها الدائم بالمساهمة في تحقيق طموحات وتطلعات دولة الإمارات في رقمنة الخدمات والحلول التي تقدمها للعملاء، وذلك عبر توفير أحدث الحلول الرائدة والمبتكرة، وتسخير التقنيات المتقدمة، وزيادة انتشار الخدمات الرقمية، وهو ما سيسهم في دعم وتعزيز الجهود الرامية إلى تحول اقتصاد الدولة إلى اقتصاد رقمي.

وبهذه المناسبة قال خالد الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات من e&»: «أظهر سوق الخدمات المنزلية عبر الإنترنت نمواً قوياً على مدى السنوات القليلة الماضية، خاصة مع تزايد أعداد المستهلكين الذين يتطلعون إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المتميزة من منازلهم ومن خلال المنصات الرقمية الموثوقة. من جهتنا، وكشركة رائدة في تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتوظيفها في خدمة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد قمنا بتوسيع مجموعة من الخدمات المختلفة على منصة «بسمات»، بما في ذلك طلب وتوصيل المواد الغذائية والبقالة عبر هذه المنصة، حيث يتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجيتنا الرامية إلى مواصلة إثراء تجارب عملائنا، ووضع مجموعة من الخدمات الرقمية الرائدة والمبتكرة بين أيديهم وبما يسهم كذلك في تنويع محفظة أعمالنا».

خدمات رقمية

من جانبها، قالت بانة الشوملي، الرئيس التنفيذي لشركة ServiceMarket: «نحن سعداء بالانضمام إلى «اتصالات من e&»، مما يتيح لنا الاستفادة من الإمكانيات الرقمية لمجموعة e& وقاعدة عملائها الكبيرة، وبالشكل الذي سيعزز من فرص النمو والتوسع. وكجزء من منصة «بسمات» سنواصل تقديم أفضل الخدمات الرقمية للعملاء في دولة الإمارات، وإثراء محفظة أعمالنا بمجموعة من أحدث الخدمات الرقمية الرائدة، وبما يجعل حياة عملائنا اليومية أكثر سلاسة ومرونة”.