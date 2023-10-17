الإمارات.. عروض حصرية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص

أعلنت “اتصالات من e&”، اليوم عن توقيعها مذكرة تفاهم مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، لتقديم عروضاً حصرية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في منصة نافس.

ويحصل المواطنون العاملون في القطاع الخاص والمسجلون في منصة نافس بموجب هذه الاتفاقية، على خصم حصري بقيمة 50% على باقات Freedom المختارة، ولمدة 12 شهراً، ويشمل هذا العرض الحصري كلاً من المشتركين الحاليين والجدد.

وقال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “توقيع مذكرة التفاهم مع اتصالات من e& خلال هذا الحدث العالمي الكبير في المجال التقني، يعد استكمالاً لجهود التعاون والشراكة الاستراتيجية بيننا، والجهد المشكور الذي بذلته الشركة خلال الفترة الماضية وامتثالها لمذكرة التفاهم الموقعة بيننا العام الماضي خلال معرض جيتكس أيضاً، والتي أثمرت عن زيادة توظيف المواطنين في مراكز التجزئة التابعة للشركة بقطاعاتها المتنوعة بما يؤكد فاعلية استراتيجية التوطين بالشركة”.

أفضل وأعلى سرعة تنزيل باستخدام شبكة الجيل الخامس (5G) في العالم

وحققت اتصالات من &e الإمارات، بالتعاون مع إريكسون، أفضل وأعلى سرعة تنزيل باستخدام شبكة الجيل الخامس (5G) في العالم، والتي بلغت أكثر من 13 جيجابت في الثانية.

ويُعَدُّ تشغيل المحطة الأولى (FNI) من خلال الشبكة التجارية لاتصالات من &e التشغيل الأول من نوعه عالميًّا، الذي يعتمد على حلول شبكة وصول الجيل الخامس المستقلة (SA) من إريكسون، التي تستخدم مزيجًا من الاتصال الراديوي المزدوج الجديد (NR-DC) وتجميع الناقلات (CA)؛ من أجل تجميع تسعة مكوناتٍ حاملة من الموجة المتوسطة والموجة المليمترية (mmWave)، بإجمالي عرض نطاق يبلغ 900 ميجا هرتز.

ويساعد هذا المستوى المُذْهِل من سرعات البيانات في تلبية الطلب المتزايد على الاتصال عالي الجودة، خاصةً في إطار الألعاب السحابية، وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز، والاتصال اللاسلكي الثابت (FWA)، وعروض الفيديو المتدفقة عالية الجودة، وإنترنت الأشياء، في الأغراض الصناعية والمصانع الذكية.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من &e: “نفخر بتمكين أحدث التقنيات وتوفير أقصى السرعات في شبكة الجيل الخامس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن حقَّقنا أعلى سرعة لشبكة الجيل الخامس بلغت أكثر من 13 جيجابت في الثانية عبْر شبكة اتصالات من e& وبالتعاون مع إريكسون، شريكنا الموثوق في مجال الابتكار، والرائد عالميًّا في مجال تكنولوجيا الاتصالات”.

أول متجر ذاتي مدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي

وقد أعلنت e& اليوم عن إطلاق (EASE)، أول متجر ذاتي مدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، والذي يستخدِم أحدث التقنيات لتمكين العملاء من الحصول على تجربة استثنائية أثناء شراء الخدمات والحلول المتطورة والأجهزة التي تتيحها اتصالات من e&.

ويتيح متجر EASE لزوّاره في دولة الإمارات العربية المتحدة التعرّف على مستقبل قطاع البيع بالتجزئة من خلال استخدامه لمزيج من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتقنيات التعرف على بصمة الوجه، والبوابات الذكية والرؤية الحاسوبية، والروبوتات، وواجهات العرض الذكية، وأجهزة الاستلام الذكية لبيع الهواتف ومستلزماتها.

وأشار حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـe& إلى أهمية إحداث تغيير جذري في طريقة تقديم الخدمات للمتعاملين من خلال توظيف التقنيات المستقبلية، وقال: “يعد إطلاق المتجر الذاتي “EASE” علامة فارقة في رحلة التحول التي تخوضها المجموعة، ونهدف من خلاله إلى إعادة تعريف العملاء بمستقبل قطاع البيع بالتجزئة وإعادة صياغة تجارب العملاء بمفاهيم جديدة بالكامل. ويشكل توافق وتكامل التقنيات ضمن المتجر الذاتي تحولاً رائداً في هذا القطاع وفي كيفية الحصول على خدمات الاتصال والأجهزة الذكية بأسلوب جديد وعصري.

وتتعاون e&، مع عمالقة التكنولوجيا، لدمج أحدث التقنيات والحلول وتقديمها في متجر EASE، بهدف توفير تجربة تسوق سلسة وآمنة للعملاء، مما يؤكد ريادة المجموعة في تبني الحلول الرقمية المبتكرة.

ويضم المتجر رحلات تسوّق مخصّصة وفقاً لاحتياجات الشراء المتنوعة للعملاء. تتيح رحلة الدفع والاستلام (PAP) Pay & Pick للمستخدمين استكشاف خدمات اتصالات من e& مثل باقات الهاتف المتحرك وأحدث الهواتف الذكية، كما تقوم أجهزة الاستلام الذكية بتسليم المشتريات بسرعة بمجرد اختيارها من قبل العميل. بينما تم تصميم رحلة التسوّقPick & Go خصيصاَ للإكسسوارات على الرفوف الذكية، وبمجرد حصول المتعامل عليها تتم إضافتها تلقائياً إلى عربة التسوق الافتراضية الخاصة به دون أي خطوات إضافية، والدفع باستخدام خيارات سريعة ومتعددة، ومن ثم الخروج من المتجر مباشرةً.

ويتميز هذا المتجر بأتمتة كافة التعاملات الخاصة بخدمة العملاء، وأيضاً أتمتة العمليات التقنية وبالتالي تبسيط وتعزيز الكفاءة التشغيلية، لتوفير تجربة تسوّق أكثر سرعةً ورفاهيةً.