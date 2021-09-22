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وزارة العدل السعودية تتيح الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر 17 بنكًا

العدل تتيح الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر 17 بنكًا محليًا وأجنبيًا من خلال بوابة ناجز

محرر في الموقع by محرر في الموقع
وزارة العدل السعودية تتيح الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر 17 بنكًا
وزارة العدل السعودية تتيح الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر 17 بنكًا

وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإتاحة الإفراغ الإلكتروني عبر بنوك إضافية ليبلغ إجمالي البنوك المتاحة 17 بنكًا محليًا وأجنبيًا مرخصاً من البنك المركزي السعودي.

وأوضحت الوزارة أنها وبدءًا من اليوم أتاحت خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر 10 بنوك محلية و7 بنوك أجنبية، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.
وأشارت إلى أن قائمة البنوك والمصارف تشمل بنك البلاد، الرياض، السعودي البريطاني، الجزيرة، السعودي للاستثمار، العربي الوطني، السعودي الفرنسي، الإنماء، الراجحي، وبنكي الأهلي وسامبا “البنك الأهلي السعودي -حاليًا-“، الكويت الوطني، مسقط، البحرين، بي إن بي، الخليج الدولي، جي بي مورجان، وتي سي زراعات بانكاسي، إلى جانب بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.


وأكدت الوزارة أن التوسع في إجراء الخدمة عبر البنوك الجديدة يهدف إلى خدمة عدد أكبر من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية وذلك في عملية إلكترونية متكاملة تبدأ من قبول الأطراف الصفقة، وتحويل المبلغ للبائع ونقل ملكية العقار للمشتري، وذلك بشكل إلكتروني متكامل، عبر بوابة ناجز najiz.sa، دون تدخل بشري ودون أي حاجة لزيارة المصرف أو كتابة العدل لإتمام الصفقة، كما اشترطت لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون الطرفان سعوديين، ولدى كلٍّ منهما حساب مفعل في “أبشر”.

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