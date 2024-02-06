السيارات ذاتية القيادة تتحدى المخاوف وتقطع 5,3 مليون كلم في كاليفورنيا

قطعت السيارات ذاتية القيادة ما يقرب من 3,3 مليون ميل (5,3 كلم) في كاليفورنيا العام الماضي، أي أكثر من خمسة أضعاف إجمالي العام السابق، حتى مع تزايد المخاوف في أعقاب حادث سيارة أجرة روبوتية، كما أظهرت بيانات حكومية عن اختبار المركبات ذاتية القيادة.

واستحوذت سيارتا “كروز” من جنرال موتورز على63% و”وايمو” من إنتاج شركة “ألفابت” على 36% من المسافة الإجمالية المسجلة بدون سائق السلامة، وفقاً لإدارة المركبات الآلية في الولاية.

وأصبحت سيارات الأجرة ذات مقاعد السائق الفارغة شائعة في منطقة سان فرانسيسكو. وأثار حادث كروز، الذي صدمت فيه سيارة ذاتية القيادة أحد المشاة وسحبته لمسافة 20 قدماً (6.1 متر)، غضباً عاماً ودفع الشركة إلى وقف عملياتها في جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت بيانات إدارة المركبات الآلية في الفترة من 1 كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2023 أن الاختبارات الذاتية مع سائق آمن ارتفعت إلى 5.7 مليون ميل (9,12 كلم) من 5.1 مليون ميل (8,16 كلم).

ولطالما ادعى مؤيدو تكنولوجيا القيادة الذاتية أنها يمكن أن تكون أكثر أماناً من السائقين البشر الذين قد يقودون السيارة وهم في حالة سكر، أو أثناء إرسال الرسائل النصية، أو ينامون خلف عجلة القيادة.

ويشتكي سكان سان فرانسيسكو ووكالات المدينة وبعض النقابات العمالية من أن سيارات الأجرة الآلية تعطل حركة المرور وتعرض الناس للخطر بسبب قيادتهم غير المنتظمة والتوقف المفاجئ في وسط الطرق المزدحمة.

وقد علقت إدارة المركبات الآلية في تشرين الأول / أكتوبر، تصاريح الاختبار والنشر لمركبة كروز، التي تواجه تحقيقات متعددة، بما في ذلك تحقيق تجريه وزارة العدل.