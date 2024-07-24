فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطقسآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسدول

“جايمي” يجبر الفلبين وتايوان على الإغلاق وشلل في النشاط ووقف حركة الطيران

وضعت السلطات التايوانية الجيش في حالة تأهب قصوى، وأعلنت عن تعليق الدراسة وإغلاق أسواق المال، كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية.

فريق التحرير by فريق التحرير

أجبر الإعصار القوي “جايمي” كلاً من الفلبين وتايوان على اتخاذ إجراءات استثنائية اليوم الأربعاء، تمثلت في وقف الأعمال وإلغاء الرحلات الجوية، وذلك تحسباً لوصول الإعصار الذي يحمل معه رياحا قوية وأمطارا غزيرة.

في تايوان:

  • استنفار قصوى: وضعت السلطات التايوانية الجيش في حالة تأهب قصوى، وأعلنت عن تعليق الدراسة وإغلاق أسواق المال، كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية.
جايمي
  • شوارع مهجورة: تحولت شوارع العاصمة تايبيه إلى مدن أشباح خلال ساعة الذروة، وذلك مع هطول أمطار غزيرة وتخوف السكان من مخاطر الإعصار.

الإعصار “جايمي” في الفلبين:

  • شلل في العاصمة: أعلنت السلطات في العاصمة مانيلا عن تعليق الدراسة وإغلاق أسواق الأسهم والعملات، بالإضافة إلى تعطيل العمل في القطاعين العام والخاص.
  • أمطار غزيرة في الشمال: تسبب الإعصار “جايمي” ورياح موسمية في هطول أمطار غزيرة على منطقة العاصمة الفلبينية والمقاطعات الشمالية، مما دفع السلطات إلى وقف العمل والدراسة.
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...