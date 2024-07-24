“جايمي” يجبر الفلبين وتايوان على الإغلاق وشلل في النشاط ووقف حركة الطيران

أجبر الإعصار القوي “جايمي” كلاً من الفلبين وتايوان على اتخاذ إجراءات استثنائية اليوم الأربعاء، تمثلت في وقف الأعمال وإلغاء الرحلات الجوية، وذلك تحسباً لوصول الإعصار الذي يحمل معه رياحا قوية وأمطارا غزيرة.

في تايوان:

استنفار قصوى: وضعت السلطات التايوانية الجيش في حالة تأهب قصوى، وأعلنت عن تعليق الدراسة وإغلاق أسواق المال، كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية.

شوارع مهجورة: تحولت شوارع العاصمة تايبيه إلى مدن أشباح خلال ساعة الذروة، وذلك مع هطول أمطار غزيرة وتخوف السكان من مخاطر الإعصار.

الإعصار “جايمي” في الفلبين:

شلل في العاصمة: أعلنت السلطات في العاصمة مانيلا عن تعليق الدراسة وإغلاق أسواق الأسهم والعملات، بالإضافة إلى تعطيل العمل في القطاعين العام والخاص.

أمطار غزيرة في الشمال: تسبب الإعصار “جايمي” ورياح موسمية في هطول أمطار غزيرة على منطقة العاصمة الفلبينية والمقاطعات الشمالية، مما دفع السلطات إلى وقف العمل والدراسة.