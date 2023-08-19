السعودية تحذر رعاياها في أمريكا من إعصار هيلاري

حذرت قنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة، رعاياها في ولايات: كاليفورنيا، وأريزونا، ونيفادا، من خطورة امتداد أثر إعصار هيلاري.

وذكرت القنصلية السعودية، عبر حسابها على موقع “إكس” (تويتر) أنه وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل السلطات الأمريكية، فإن الإعصار هيلاري قد يمتد على شكل عاصفة مطرية تضرب أجزاءً من ولايات: كاليفورنيا، وأريزونا، ونيفادا.

وطالبت القنصلية السعودية بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة ما يصدر من قبل السلطات المحلية المختصة بتلك الولايات، والخاصة باتباع إرشادات السلامة، والتواصل معها في حالات الطوارئ.

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أعلن أنه من المتوقع أن يصل إعصار هيلاري المداري إلى جنوب ولاية كاليفورنيا في الفترة من مساء اليوم السبت حتى صباح غد الأحد، وسط تحذيرات من فيضانات كبيرة.

وتستعد المكسيك لوصول إعصار قوي من ناحية المحيط الهادئ ما دفع بالسلطات لإصدار تحذير من فيضانات “كارثية محتملة” في منطقة سياحية بشمال غرب البلاد وولاية كاليفورنيا الأمريكية المجاورة.

ويتوقع أن يترافق الإعصار “هيلاري” مع رياح قوية وفيضانات عارمة وظروف مائية “مهددة للأرواح”، حسبما أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وقالت العاملة في مطعم مارلين هرنانديز (30 عاما) لوكالة فرانس برس “مررنا بتجارب مماثلة. نعلم ما قد يحصل لنا. يجب أن نتزود بالسلع الغذائية والأطعمة المعلبة والشموع”.

وبلغت سرعة رياح الإعصار 230 كلم بالساعة قبل أن تتراجع قليلا الجمعة، بحسب مركز الأعاصير.

وصُنف هيلاري إعصارا من الدرجة الرابعة، ثاني أقوى الفئات على سلم سفير-سيمبسون المؤلف من خمس درجات.

وحذر المركز من احتمال حدوث “فيضانات مهددة للأرواح قد تكون كارثية” في مناطق واسعة من باخا كاليفورنيا وجنوب كاليفورنيا نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع القادم.

وأقام الأهالي وعمال في كابو سان لوكاس دعامات حماية وأكياس رمل استعدادا لوصول العاصفة فيما كانت الأمواج تتكسر على الشاطئ.

وكان عناصر البحرية يقومون بدوريات على شاطئ كابو سان لوكاس، الوجهة الشهيرة للسياح المكسيكيين والأجانب.

وقالت السائحة الأمريكية كاترينا مورغان في منتجع كابو سان لوكاس بشبه جزيرة باخا كاليفورنيا “إننا خائفون قليلا ونحاول التفكير بإيجابية”.

وكان الإعصار على بعد 460 كلم تقريبا جنوب غرب كابو سان لوكاس عند الطرف الجنوبي لباخا كاليفورنيا، بحسب المركز الأمريكي للأعاصير.

وقال المركز في توقعاته إن”عين الإعصار هيلاري ستتقدم نحو الساحل الغربي لشبه جزيرة باخا كاليفورنيا في نهاية الأسبوع وستصل جنوب كاليفورنيا بحلول ليل الأحد”.

وصدر تحذير من إعصار لمنطقة على الشريط الساحلي في باخا كاليفورنيا تمتد من بونتا أبريوخوس إلى كابو سان كوينتن.

وفي الجانب الأخر من الحدود تراقب السلطات احتمال وصول عاصفة استوائية غير معتادة من حدود كاليفورنيا والمكسيك إلى بوينت موغو بمقاطعة فنتورا وكذلك في جزيرة كاتالينا، بحسب مركز الأعصار.

وتوقع المركز “تقلبات في شدة (الإعصار) تستمر حتى الليلة”.

وأضاف “يتوقع أن تتراجع شدة (الإعصار) لكن هيلاري سيبقى إعصارا عندما يقترب من الساحل الغربي لباخا كاليفورنيا ليل السبت والأحد. ويتوقع أن تتراجع شدته ليصل إلى عاصفة استوائية بحلول ليل الأحد قبل وصوله إلى جنوب كاليفورنيا”.

ترافقت العاصفة مع أمطار وأمواج عاتية في مناطق على طول الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك على المحيط الهادئ، ومنها منتجع أكابولكو السياحي الشهير.

في الولايات المتحدة “يتوقع تساقط ما بين 7 و15 سنتم من الأمطار، مع كميات معزولة تبلغ 25 سنتم، في أجزاء من جنوب كاليفورنيا وجنوب نيفادا. ويحتمل حدوث فيضانات خطيرة إلى كارثية على المستوى المحلي”.

وألغيت مباريات دوري البيسبول ودوري كرة القدم المقررة الأحد في المنطقة مع اقتراب العاصفة.

تضرب الأعاصير المكسيك كل عام على سواحلها الواقعة على المحيطين الهادئ والأطلسي، عادة بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر.

ورغم أن تبعاتها تطال أحيانا ولاية كاليفورنيا، إلا أنه من النادر أن تضرب الأعاصير الولاية الأمريكية بقوة عاصفة مدارية.