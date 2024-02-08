سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8-2-2024.. السوق السوداء تقفز

قفز متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الخميس 8-2-2024، بنحو 4.5 جنيها، مرة أخري بعدما فقط 25 جنيها خلال الأسبوع الماضي، وسط حالة من ارتباك السوق، وترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، فيما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8-2-2024 مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

كما زادت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 8-2-2024، وتباينت أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 8-2-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

فيما استقر متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8-2-2024، بعدما بلغ مستوى قياسي غير مسبوق، وسط حالة من الارتباك، والشلل بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق الموازية “السوداء”.

أسباب تراجع سعر الدولار في مصر

يسوق الخبراء مبررات عدة لعل أبرزها يدور حول تأثير رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، والتوقعات باقتراب مصر وصندوق النقد الدولي من التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة جديدة، وهو ما أدى إلى حالة من الذعر في الأسواق.

وبحسب تقرير لبنك مورغان ستانلي، فإن قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضي مهد الطريق أمام صناع السياسات لخفض قيمة الجنيه، وإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع انتقال البلاد إلى “إطار عمل استهداف التضخم” تماشيا مع متطلبات الصندوق، بحسب التقرير الصادر عن البنك.

ويتوقع البنك الأمريكي، أن ينفذ البنك المركزي خفضا محدودا لقيمة العملة المحلية في البداية، قبل أن يزيده تدريجيا إلى سعر صرف أكثر مرونة.

واختتمت مصر مؤخرا محادثات مع بعثة من صندوق النقد الدولي في القاهرة، حيث أحرزت “تقدما ممتازا” حول تفاصيل الاتفاقية.

التوقعات تحرك سعر الدولار في مصر

وبدوره يرى مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة إلى “أريبيان بزنس”، أن وجود مجموعة من التوقعات تشير إلى توفر حصيلة دولارية للدولة قريبا من خلال عدة مصادر في مقدمتها مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة – الذي لا نزال ننتظر إعلانا رسميا من الحكومة بشأنه – واقتراب إتمام اتفاق صندوق النقد الدولي.. إضافة إلى حزمة مالية من الاتحاد الأوروبي، والتي أعلن عنها مؤخرا في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية”.

وأضاف بدرة: كل ذلك يثير بدوره “توقعات أخرى بقرب تدخل البنك المركزي لتحريك السعر الرسمي للدولار في البنوك، وضخ تدفقات دولارية في شرايين القطاع المصرفي للبلاد.

وأشار بدرة إلى أنه من الواضح أن السوق الموازية للدولار هشة وضعيفة ترتفع بالمضاربات، والقلق، وغياب المعلومة عن أي تحرك حكومي، وتنخفض أيضا بانتشار الشائعات والتوقعات عن قرب توفر حصيلة دولارية.

أسعار العملات في مصر اليوم الخميس 8-2-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم الخميس 8-2-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 8-2-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8-2-2024 في البنوك وشركات الصرافة

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8-2-2024، رسميا، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8-2-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8-2-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8-2-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8-2-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8-2-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 8-2-2024 في السوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الخميس 8-2-2024، بنحو 4.5 جنيها، بعدما فقد 25 جنيها خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم بتعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 8-2-2024، إلى نحو 62.50 جنيها للشراء، و 63.50 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 58 جنيها للشراء، و 59 جنيها للبيع، أمس.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 8-2-2024

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الخميس 8-2-2024، إلى نحو 33.21 جنيها للشراء، و 33.32 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.10 جنيها للشراء، و 33.21 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 8-2-2024، إلى نحو 67.29 جنيها للشراء، و 68.37 جنيها للبيع، مقابل نحو 62.37 جنيها للشراء، و 63.45 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 8-2-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الخميس 8-2-2024، إلى نحو 38.94 جنيها للشراء، و39.07 جنيها للبيع، مقابل نحو 38.70 جنيها للشراء، و38.83 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 8-2-2024، إلى نحو 78.92 جنيها للشراء، و 80.18 جنيها للبيع، مقابل نحو 73.05 جنيها للشراء، و 74.31 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 8-2-2024

وظل متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الخميس 8-2-2024، رسميا ثابتا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 8-2-2024، إلى نحو 16.69 جنيها للشراء، و 16.96 جنيها للبيع، مقابل نحو 15.49 جنيها للشراء، و 15.76 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الخميس 8-2-2024

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الخميس 8-2-2024، رسميا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الخميس 8-2-2024، إلى نحو 17.02 جنيها للشراء، و 17.29 جنيها للبيع، مقابل نحو 15.80 جنيها للشراء، و 16.07 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الخميس 8-2-2024

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الخميس 8-2-2024، رسميا إلى نحو 100.15 جنيه للشراء، و100.50 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.12 جنيه للشراء، و100.47 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء الخميس 8-2-2024، إلى نحو 203.64 جنيها للشراء، و 206.89 جنيها للبيع، مقابل إلى نحو 189.04 جنيها للشراء، و 192.30 جنيها للبيع، أمس.