“إي آند” الإماراتية تستحوذ على شركة خدمات سحابية تركية

استحوذت مجموعة “إي آند” الإماراتية (e&)، على مزود الخدمات السحابية التركي “GlassHouse”، وذلك من خلال شركة “إي آند إنتربرايز” (e&Enterprise) التابعة والمملوكة لها بالكامل.

تم توقيع اتفاقية ملزمة بين شركة “إي آند إنتربرايز”، وشركة “ميديتيرا” (Mediterra Capital)، وهي شركة أسهم خاصة توفر استثمارات في تركيا، للاستحواذ على 100% من شركة “GlassHouse“، مقابل 60 مليون دولار.

ولن تتحمل الشركة الإماراتية أيًا من ديون الشركة التركية، ولا يحق لها الحصول على أي من المبالغ النقدية الزائدة لديها.

أول استثمار لمجموعة “إي آند” الإماراتية في تركيا

ويعد الاستثمار الجديد لمجموعة “e&“، هو أول دخول لها في السوق السحابية التركية، بعد التوسعات الناجحة في المملكة العربية السعودية، ومصر، في عامي 2019، و2023.

وقالت المجموعة في بيان لها، إن الصفقة سيتم تمويلها من خلال الديون وليست مرتبطة بأطراف ذات علاقة.

عند الانتهاء، سيتم دمج البيانات المالية لشركة “GlassHouse”، في البيانات المالية لمجموعة “e&”.

الاستحواذ يسمح باستخدام قدرات مزود الخدمات السحابية التركي

كما ستسمح عملية الاستحواذ لمجموعة “e&”، باستخدام قدرات مزود الخدمات السحابية التركي، في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وجاء في البيان: “يتماشى هذا الاستحواذ مع الطموح الاستراتيجي لمجموعة “e&” لتوسيع نطاق الأعمال الإلكترونية والمؤسسات، وتعزيز قدراتها الرقمية، وتوسيع بصمتها العالمية”.

وشركة “Glasshouse”، متخصصة في النسخ الاحتياطي للبيانات واستمرارية الأعمال، وشهدت الشركة نموا في إيراداتها بنسبة مضاعفة، وتولد أكثر من 80% من إيراداتها بالدولار الأمريكي.

ولديها مكاتب في تركيا، وقطر، وجنوب أفريقيا، وتخدم 2000 شركة في عدة قطاعات، بما في ذلك البنوك الكبرى في تركيا.

مجموعة “e&” تستبعد شراء United Group” الهولندية

وفي الشهر الماضي، استبعدت مجموعة “e&” الإماراتية، شراء شركة الاتصالات الهولندية “United Group”، التي تعمل في صربيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وبلغاريا، واليونان.

وتمتلك مجموعة “إي آند” الإماراتية، أيضًا حصة قدرها 14.6% في شركة فودافون البريطانية.

وارتفع صافي أرباحها الموحدة إلى 2.3 مليار درهم (630 مليون دولار) في عام 2023، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي.