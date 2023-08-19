توقعت تقارير إعلامية وصول عدد الجماهير الحاضرة الليلة لحفل تقديم النجم البرازيلي “نيمار” بعد انضمامه لصفوف نادي الهلال السعودي لـ60 ألف مشجع، في حفل يحتضنه ملعب الملك فهد الدولي“ الدرة”في الرياض والذي يتسع بعد التوسعة لـ80 ألف مشجع.

وتداول نشطاء و جماهير النادي في وسائل التواصل الاجتماعي خبر نفاذ تذاكر الدخول للحفل ولمباراة الهلال و الفيحاء لدوري الروشن 2023 في أول مباراة للنجم البرازيلي، وتم طرح تذاكر حفل تقديم نيمار عبر منصة “بلو” أمام جمهور الهلال، حيث بلغت قيمة التذكرة 65 ريال سعودي.

كما تم تداول بيع التذاكر في السوق السوداء عقب نفاذها من منصات ومنافذ البيع.

يذكر أنه تم الإعلان عن موعد طرح التذاكر حفل نيمار وموعد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن السعودي 2023، قبل 3 أيام.

و يعد حفل استقبال نيمار هو حدث مهم ينظمه النادي للاحتفال بانضمام اللاعب البرازيلي نيمار إلى الفريق، حيث سيشارك نيمار في مباراة الليلة التي ستقام أمام فريق الفيحاء في الدوري على أرض ملعب الدرة، والذي تم فتح بواباته الـ8 لدخول الجماهير.



ومن ضمن التحضيرات لحفل النجم العالمي نيمار شوهدت لافتة كبيرة يتخللها اللون الأزرق عليها صورة النجم البرازيلي وشعار الزعيم، إضافة إلى رسائل ترحيبية باللاعب باستخدام طائرات الدرون وهي تضيء باسم نيمار في سماء الملعب.

من جهة أخرى حذرت رابطة “القوة الرزقاء” عن طريق قائدها للجماهير التي ستحضر، بضرورة اصطحاب كمامة حال لديه مشكلة في الصدر أو الربو، بسبب الكيماوي التي سيتم استخدامها في الاحتفالات.

ومن المنتظر أن تستخدم جماهير الهلال عدد كبير من الكيماوي والشعل النارية، استعدادًا لحفل استقبال نيمار.

ويستعد الليلة نادي الهلال لإقامة حفل استقبال تاريخي يليق بقيمة النجم البرازيلي نيمار الفنية والاجتماعية حول العالم، ويليق بالتوجه الذي تسلكه المملكة في كرة القدم بحفل تاريخي، كما تشارك وسائل الإعلام المحلية و العالمية في نقل الحفل وتفاصيله.