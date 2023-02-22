حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية يوم الإثنين المقبل (27/2/2023) موعداً لتلقي طلبات توفيق الأوضاع للمواطنين الذين لديهم عقود بيع مسجلة لملكية أراضٍ ضمن حُدود القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017 بشأن تخصيص مساحة من الأراضي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كتوسعات لمدينة الشيخ زايد والذين لم يتمكنوا من التقدم في الإعلانات السابقة.

وقالت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، إنه يتم تقديم الطلبات على النموذج المُعد لذلك بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بمقره الكائن بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية – مدخل 3 – شارع البستان – ميدان الصفا، شرق مدينة الشيخ زايد، حيث يتم تقديم جميع المستندات الدَّالة على الملكية “العقود المشهرة” أصول للاطلاع + صورة العقد تُرفق بنموذج الطلب، كما أنه لن يعتد بأي طلبات تُقدم بعد هذه الفترة، أو طلبات ليس لها سند ملكية بعقود مسجلة، أو طلبات عن قطع أراضٍ تم تقديم طلبات عنها في الإعلانات السابقة، وتم توفيق الأوضاع لها.

وحذرت الهيئة من تعامل أي فرد أو شركة أو جمعية أو جهة أخرى على الأراضي المشار إليها دون الرجوع إلى جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والانتهاء من دراسة الملفات، وتقديم المخطط التفصيلي واعتماده، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بهذا الشأن.

ومدينة الشيخ زايد مدينة مصرية جديدة تقع في محافظة الجيزة، وتتبع إدارياً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنشأت بقرار رئيس الجمهورية بمنحة من صندوق أبوظبي للتنمية – منحة الشيخ زايد، وتعتبر ضاحية من ضواحي القاهرة الكبرى وامتداداً طبيعياً لها.