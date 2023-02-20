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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مصر، هدم وإزالة فيلا الملياردير المصري صلاح دياب

حملة كبرى تستهدف المنشآت المقامة على أراضي الدولة في الجيزة لبدء أعمال مشروع متنزهات حكومي ومن ضمن تلك المنشآت فيلا رجل الأعمال صلاح دياب

مجلس الوزراء المصري وافق في وقت سابق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضفاء صفة النفع العام على الأراضي المملوكة للدولة بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس بمحافظة الجيزة

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رجل الأعمال المصري صلاح دياب
رجل الأعمال صلاح دياب

أكد تقرير صحفي أن السلطات المصرية استهدفت، ضمن حملة كبرى، المنشآت المقامة على أراضي الدولة لبدء أعمال مشروع متنزهات حكومي في محافظة الجيزة وأنه من ضمن تلك المنشآت فيلا رجل الأعمال المصري الشهير صلاح دياب في مركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

وقال مصدر أمني مسؤول لصحيفة “الفجر” المصرية إن الحملة “المكبرة استهدفت المنشأة المقامة على أراضي الدولة من بينها فيلا صلاح دياب، لبدء أعمال مشروع متنزهات وممشى أهل مصر”.

وكان مجلس الوزراء المصري وافق، في وقت سابق، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضفاء صفة النفع العام على الأراضي المملوكة للدولة بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس بمحافظة الجيزة، وذلك بغرض تخصيصها لإنشاء “مشروع متنزهات وممشى أهل مصر”.

ويشارك في الحملة رجال المباحث الجنائية بالقطاع، وقطاعي الأمن العام والوطني، بالإضافة إلى شرطة البيئة والمسطحات المائية تحت غطاء أمني لنحو تسعة تشكيلات تابعة لقوات الأمن”.

وكانت الفيلا قد شهدت عام 2011 عملية اقتحام من الأهالي بعد قيام حارس بقتل بائع حاول الوقوف قرب الفيلا.

وكان رجل الأعمال دياب قد اعتقل في 2020 وتم التحقيق معه، بعدها قررت جهات التحقيق، حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق، في قضايا استيلاء على أراضي الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص “لابوار.” كما وجهت جهات التحقيق الاتهام لصلاح دياب في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتي بلغت خلال عدة سنوات مبلغ 11مليار و135 مليون جنية، في أكبر اتهام بتهرب ضريبي يوجه لرجل أعمال.

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