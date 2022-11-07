مارك زوكربيرغ يسير على خطى إيلون ماسك ويخطط لتسريح موظفين 

قالت مصادر في شركة “ميتا” المالكة لموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتطبيقي “واتساب” للمراسلات و”انستغرام” لنشر الصور والفيديوهات، أن هناك مخططاً لتسريح آلاف الموظفين خلال هذا الأسبوع، وفقاً لصحيفة “وول ستيرت جورنال”.

تراجع أسهم ميتا

في نهاية أيلول/سبتمبر، قالت الشركة إن عدد موظفيها حول العالم يفوق 87 ألف موظف.

في 28 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، أعلنت الشركة أنها خسرت في اليوم السابق 89 مليار دولار من قيمتها السوقية أي ما يقارب 25%.

تراجعت أرباح “فيسبوك” في الربع الثالث من 2022، إلى 4.4 مليارات دولار بالمقارنة مع 9.2 مليارات دولار للفترة نفسها العام الماضي

تراجعت أسهم “ميتا” بنسبة 73% هذا العام، لتهبط إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل 2016.

واجه “فيسبوك” وانستغرام” وواتساب في الأشهر الماضية العديد من المشاكل التقنية خلال العام الجاري

قامت “ميتا” في آب/أغسطس الماضي بتسريح 60 موظفاً تم اختيارهم “ عشوائيًا ” بواسطة خوارزمية

“ميتا” تتشبه بـ”تويتر”

وكشف تقرير “وول ستريت جورنال”، أن عمليات التسريح ستؤثر على آلاف الموظفين، وستمثل هذه الخطوة أول تخفيض كبير في عدد الموظفين في تاريخ “ميتا”.

وتوقع التقرير أن عدد المصروفين من العمل قد يصل إلى 12 ألف موظف، من الذين نالوا تقييم أنهم من أصحاب الأداء الضعيف.

وتأتي خطوة “ميتا” التي يرأسها مارك زوكربيرغ بتسريح أعداد هائلة من الموظفين بعد أيام قليلة من خطوة مشابهة قام بها الملياردير إليون ماسك المالك الجديد لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الذي سرّح 50% من موظفيه.

زوكربيرغ يفقد ثروته

وتأثر زوكربيرغ كثيراً بهبوط أسهم “ميتا” إذ تراجعت ثروته​ بمقدار 11 مليار ​دولار، ليصل إجمالي خسائره لأكثر من 100 مليار دولار في 13 شهراً فقط.

وحدد زوكربيرغ، في أيلول/سبتمبر الماضي، خططاً لإعادة تنظيم الفرق وتقليل عدد الموظفين.

وقالت “وول ستريت جورنال” إن الشركة تنوي إبلاغ الموظفين بالأمر خلال الأسبوع الجاري.