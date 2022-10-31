فادي طنّوس by فادي طنّوس

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واتساب تطلق خاصية الاستماع للرسالة الصوتية قبل ارسالها

فادي طنّوس by فادي طنّوس
واتساب

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب” التابع لشركة “ميتا”، عن اطلاق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين الاستماع إلى رسائلهم الصوتية قبل إرسالها.

وأصبح بإمكان المستخدمين تسجيل الرسالة الصوتية والاستماع إليها لمراجعتها والتأكد من أنها مسموعة ولا تحتوي على أخطاء وحفظها لفترة من الوقت قبل القيام بإرسالها أو حذفها.

ولاستخدام الخاصية بالشكل الصحيح يجب اتباع الخطوات التالية:

  • اضغط على رمز الميكرفون واسحبه إلى أعلى
  • سجل الرسالة الصوتية
  • اضغط على زر الإيقاف
  • اضغط على زر التشغيل للاستماع إلى الرسالة
  • أرسل الرسالة بالنقر على زر السهم الأزرق أو احذفها بالضغط على رمز القمامة

كما يمكن اكمال تسجيل الرسالة وإضافة أجزاء جديدة إليها بالنقر مرة أخرى على رمز الميكرفون وتكرار الخطوات السابقة للتأكد قبل الارسال.

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