عطل طارئ في انستغرام يعلّق آلاف الحسابات

تعرض الكثيرون من مستخدمين تطبيق “انستغرام” لفقدان أعداد كبيرة من متابعينهم أو حتى للحظر لفترة تجاوزت أربع ساعات بعد تعرض منصة التواصل الاجتماعي التابعة لشركة “ميتا” لعطل.

وكان نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، اكثر الأشخاص متابعة عبر التطبيق، أكبر الخاسرين بعد فقدانه قرابة 3 ملايين من المتابعين بشكل مؤقت قبل استعادتهم مع ساعات الصباح الأول بتوقيت الولايات المتحدة، ليعود لـ493 مليون متابع.

وفيما لا تزال أسباب الحادث غير واضحة، أبلغ العديد من المستخدمين عن تعليق حساباتهم لأنهم لم يتبعوا إرشادات المجتمع الخاصة بهم.

We’ve resolved this bug now – it was causing people in different parts of the world to have issues accessing their accounts and caused a temporary change for some in number of followers. Sorry! ?‍?https://t.co/Q1FBOEI97D — Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

وقال حساب “انستغرام” على “تويتر”: “نحن ندرك أن بعضكم يواجه مشاكل في الوصول إلى الحساب الخاص به. نحن نحاول حل هذه المشكلة ونعتذر عن الإزعاج”.

واتبع ذلك لاحقا بتغريدة اخرى قال فيها “لقد قمنا بحل هذا الخطأ الآن.. آسف!”بدوره أعتذر الرئيس التنفيذي للتطبيق آدم موسيري عن الانقطاع عبر “تويتر”.

وتلقى بعض المستخدمين الذين علقت حساباتهم رسالة من “انستغرام” تقول: “لقد علقنا حسابك في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022، لديك 30 يوما متبقية للاعتراض على هذا القرار. حسابك لا يتبع إرشادات المجتمع الخاصة بنا”.