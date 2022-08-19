ميتا، شركة فيسبوك، تبدأ بتسريح موظفين عشوائيا بالخوارزميات

بدأت ميتا، الشركة المالكة فيسبوك بتسريح موظفين وأخبرت 60 من المتعاقدين في مؤتمر فيديو أنه تم اختيارهم “ عشوائيًا ” بواسطة خوارزمية ليتم تسريحهم عبر شركة استشارات.

يأتي ذلك بعد أيام فقط من فصل شركة أبل 100 من الموظفين مع موجة ركود تسببت بقيام شركات التكنولوجيا الكبرى بتجميد الإنفاق والتوظيف.

وكان مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا قد ذكر مؤخرًا إنه سيتخلص من الموظفين ذوي الأداء الضعيف من خلال “مراجعات الأداء القوية” يتم توظيف المقاولين عبر شركة الاستشارات أكسنتشر Accenture في مكتبهم في أوستن ، وهي شركة لديها صفقة تبلغ قيمتها ما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا لتعيين موظفين في الشركة.

وجرى الإعلان عن تسريح الموظفين في ميتا عبر مكالمة عبر الهاتف يوم الثلاثاء ولم يتم تقديم وظائف جديدة لهم أو نقلهم على الفور من قبل مندوبي شركة أكسنتشر الذين زعموا- لدى سؤالهم عن معيار اختيار المسرحين، أن جرى تحديد من سيتم تسريحه بناء على اختيار خوارزمية تختار الأشخاص بشكل عشوائي بحسب تقرير بزنس انسايدر.

ومع ضعف الإيراداتٌ والخسائرُ المتوقعة وشبح الركود تستعد شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السليكون لتسريح أعداد من موظفيها بعد أن جمدت معظمها عمليات التوظيف.

وقامت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة بتسريح أكثر من 37000 موظف في تخفيضات جماعية للوظائف حتى أوائل أغسطس الجاري بحسب معطيات نشرها موقع كرانش بيز.