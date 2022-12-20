ليونيل ميسي: هل عانى أسطورة الأرجنتين من نقص في النمو في طفولته؟

قاد ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية بلاده للفوز بلقب بطولة كأس العالم 2022 في قطر، ليتوج مسيرة حافلة مستمرة منذ 19 عاماً.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً إلى دانييل باساريلا ودييجو مارادونا ودوّن اسمه قرب اسميهما في سجلات قادة المنتخب الفائز بالمونديال بعد 1978 للأول و1986 للثاني.

ومنذ خطواته الأولى في الملاعب، كان الكثيرون يستغربون كيف أن لاعباً بهذا التكوين الجسدي يمكنه تقديم أداء مبهر بهذه الطريقة؟

فكم يبلغ طول ميسي؟ وهل ساعده ذلك ليكون بهذا المستوى؟

وفقاً لملفه في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، فإن طول ميسي يبلغ 170 سم، لكن عدة مواقع تشير إلى أن طوله لا يتعدى 168 سم.

ويعد ميسي أحد أعظم من لمس الكرة على المستطيل الأخضر على الإطلاق وهو من ضمن مجموعة لا يتجاوز عددها أصابع اليدين.

ولطالما تمت مقارنة ميسي بمواطنه الأسطورة الراحل دييغو مارادونا الذي سحر العالم بلمسته وحمل على كتفيه مهمة الفوز بكأس العالم وكان على قدر المسؤولية في عام 1986 عندما عاد بالكأس الذهبية في مونديال أصبح يعرف باسم مونديال مارادونا.

ولد ميسي بعد 360 يوماً من تحقيق مارادونا للقب وكان منذ طفولته يوصف بـ”مارادونا القادم”، وبغض النظر عن الاختلافات في شخصيتهما خارج الملعب، هناك العديد من أوجه التشابه بين عظيمي الكرة الأرجنتينية داخل الميدان.

كلاهما لعبا في برشلونة الإسباني

كلاهما موهوبان بالمراوغات

كلاهما قصيرا القامة

كلاهما هداف بالفطرة

هل عانى ميسي من نقص في النمو عندما كان صغيراً؟

تشير العديد من التقارير إلى أن ميسي عندما كان صغيراً كان حجمه ضئيلاً بالمقارنة مع أقرانه وزملائه الذين كانوا يسخرون منه، ما هدد آماله المستقبلية.

عندما بلغ 11 عاماً شخص الطبيب دييغو شوارزشتاين حالته بنقص هرمون النمو

خضع ميسي لعلاج تم خلاله حقنه بهرمون النمو في الساقين كل يوم. وكان عليه حقن نفسه بنفسه

غطى فريق برشلونة تكلفة العلاج التي كانت تبلغ حينها حوالي 900 دولار شهرياً كجزء من انتقاله إلى النادي في سن 13 عاماً