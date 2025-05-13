كل ما يلزمك معرفته عن كويبر المنافس لـ ستارلنك من أمازون على الإنترنت الفضائية

مع انطلاق الدفعة الأولى من منظومة كويبر من أمازون الشهر الماضي، تتكشف منافسة قوية مع ستارلنك على سوق قد تصل قيمته لمئات المليارات من الدولارات. وكويبر هو مشروع بقيمة ١٠ مليارات دولار لنشر ٣٢٣٦ قمرًا صناعيًا في مدار أرضي منخفض لتوفير الإنترنت عالي السرعة عالميًا، ويتنافس بشكل مباشر مع ستارلينك (التي تتصدر حاليًا بأكثر من ٧٠٠٠ قمر صناعي وتخطط لما يصل إلى ٤٢٠٠٠ قمر صناعي) فيما تركز منظومة وون ويب بحوالي ٦٥٠ قمرًا صناعيًا، على الشركات.

يهدف كويبر إلى خدمة المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، ويتكامل مع أمازون ويب (AWS) لتحسين تقديم خدمات السحابة العالمية وخلق مصادر دخل جديدة.

من المتوقع أن ينمو إجمالي سوق الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من ١٥ مليار دولار إلى ١٠٨-٤٥٧ مليار دولار خلال العقد المقبل بحسب تقديرات جولدمان ساكس. ويهدف كويبر إلى حصة تتراوح بين ١٠٪ و٢٠٪. من غير المتوقع أن يحقق مشروع كويبر إيراداتٍ كبيرةً حتى أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026.

يواجه المشروع تحدياتٍ تشمل ارتفاع التكاليف (قد تزيد بمقدار 10 مليارات دولار)، والمنافسة، واللوائح البيئية المحتملة نظرًا لتزايد عدد الأقمار الصناعية في المدار (المقدر أن يصل إلى حوالي 70,000 قمر بحلول عام 2031).

يُعدّ إلغاء التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين مؤخرًا لمدة 90 يومًا (بتخفيض التعريفات من 145% إلى 30% ومن 125% إلى 10%) حافزًا على المدى القريب لسهم أمازون، وقد يُخفف الضغط على هوامش ربح التجزئة.

تواصل خدمات أمازون السحابية (AWS) تحقيق نموٍّ قوي، مع زيادةٍ في الإيرادات بنسبة 17% على أساسٍ سنوي، وزيادةٍ في الدخل التشغيلي بنسبة 23% في الربع الأول من عام 2025، مُساهمةً بنسبة 58% من إجمالي الدخل التشغيلي للشركة.

المشروع بالأرقام

10 مليارات دولار: استثمار أمازون في مشروع كايبر.

أواخر عام 2023: إطلاق أول قمرين صناعيين تجريبيين لكايبر.

أكثر من 7000: العدد الحالي لأقمار ستارلينك الصناعية في المدار.

3236: العدد المخطط له لأقمار المدار الأرضي المنخفض (LEO) لمشروع كايبر.

أواخر أبريل 2025: الإطلاق الناجح لأول دفعة من أقمار كايبر الصناعية، والمؤلفة من 27 قمرًا صناعيًا.



١٠٨ – ٤٥٧ مليار دولار: تقديرات جولدمان ساكس لإجمالي السوق المستهدفة لإنترنت الأقمار الصناعية

يوليو 2029: الموعد النهائي لأمازون لإطلاق أقمار كايبر المتبقية.



حوالي 650: العدد الحالي لأقمار ون ويب الصناعية في المدار.

ما يصل إلى 42000: النشر النهائي المخطط له لأقمار ستارلينك الصناعية.

تبعات على أسهم الشركة

١٠-٢٠٪: حصة سوقية محتملة يمكن أن تستحوذ عليها كويبر، مما يضيف مليارات الدولارات إلى الإيرادات المتكررة.

٩٠ – ١٢٠ دولارًا شهريًا: تكلفة اشتراك ستارلينك الحالية في الولايات المتحدة.

٥٠ – ٨٠ دولارًا شهريًا: تكلفة اشتراك كويبر المحتملة في الولايات المتحدة/أوروبا (تقدير المحلل).

٢٠ – ٤٠ دولارًا شهريًا: تكلفة اشتراك كويبر المحتملة في الأسواق الناشئة (تقدير المحلل).

١٦ دولارًا شهريًا: انخفاض محتمل في رسوم اشتراك المدار الأرضي المنخفض (LEO) بحلول عام ٢٠٣٥ (تقدير جولدمان ساكس).

أواخر عام ٢٠٢٥ أو أوائل عام ٢٠٢٦: الإطار الزمني المتوقع لتحقيق إيرادات مجدية من كويبر. 1,957: إجمالي عدد الأقمار الصناعية في المدار في عام 2019.

~70,000: العدد المتوقع للأقمار الصناعية التي سيتم إطلاقها بحلول عام 2031 (تقديرات جولدمان ساكس).

