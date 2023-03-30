ستارلينك بخدمات الإنترنت الفضائية قادمة إلى دول الخليج العربي مع أي إي سي تيليكوم

أبرمت شركة أي إي سي تيليكوم (IEC Telecom) لخدمات الأقمار الصناعية في شراكة مع شركة ستارلينك Starlink التابعة لشركة سبيس إكس لتقديم باقة من الخدمات ذات القيمة المضافة القائمة على الأقمار الاصطناعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتستعد شركة أي إي سي تيليكوم الفرنسية ، بالتعاون مع ثريا، ذراع خدمات الأقمار الاصطناعية المتنقلة لشركة الياه سات ومقرها الإمارات العربية المتحدة ، لتقديم مجموعة من خيارات الاتصال على متن السفن ، بما في ذلك خدمات البث المباشر “ المنزلية ” في اليخوت الكبيرة، و يعمل الشركاء الثلاثة حاليًا على إطلاق خدمة إكسباند Xpand في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي – وهي مجموعة خدمات مدعومة من ستارلينك ومُحسَّنة بواسطة خدمة الثريا L-band backup – والتي ستوفر نظامًا لإدارة الشبكة يتيح مراقبة الاستهلاك في الوقت الفعلي ، وهو أمر حيوي لاستخدام موارد الأقمار الاصطناعية القيمة. وهناك أيضا مجموعة من التطبيقات لتمكين الرقمنة: من مؤتمرات الفيديو والتطبيب عن بُعد إلى مراقبة الطائرات بدون طيار والصيانة عن بُعد. قال نبيل بن سوسيه ، الرئيس التجاري لمجموعة IEC Telecom Group ، لأريبيان بزنس: “سيتم تحسين كل تطبيق لاستهلاك ما يصل إلى 10 أضعاف في عرض النطاق الترددي”. وقال: “على هذا النحو ، ستظل تعمل على قناة النطاق L الضيقة وتساعد في توفير حركة المرور عند استخدام خدمات الأقمار الاصطناعية مثل محطات VSAT / LEO / LTE”.

وقال سوسية إن إطلاق الخدمات الجديدة القائمة على التكنولوجيا سيساعد دول مجلس التعاون الخليجي على احتلال مركز الصدارة في التحول الزراعي. تستكشف دول مجلس التعاون الخليجي بنشاط سبل تعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في الزراعة 4.0. بينما تحدث الزراعة العمودية في بيوت المزارع التي يمكن ربطها بالبنية التحتية الأرضية ، فإن مراقبة الحقول المفتوحة تعتمد على نقل بيانات الأقمار الصناعية “. قالت سوسية من إنترنت الأشياء إلى مراقبة الطائرات بدون طيار والمراقبة عن بعد ، ستعمل ساتكوم على تعزيز تبادل البيانات لاتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب.