تنافس بين روسي وهندي على قصر خيالي بـ 750 مليون درهم في دبي

استقطب القصر الفاره المصمم على طراز (قصر فرساي) والمعروض للبيع بـ 750 مليون درهم في حي تلال الإمارات بدبي اهتمام مجموعة من المشترين يتقدمهم مشتر هندي وآخر روسي.

ويقطن المشتري الهندي المحتمل أيضاً في تلال الامارات ويملك 3 عقارات في ذات الحي الراقي الذي يشكل منطقة سكنية فائقة الفخامة والحصرية لنخبة الأثرياء وكبار الشخصيات والمشاهير وعادة ما يطلق عليه اسم بيفيرلي هيلز دبي.

وتتوافر في تلال الامارات قطع أراض يقوم الملاك ببناء فللهم وقصورهم الفاخرة فيها بتصاميم خاصة بكل منهم، وتتراوح مساحات الأراضي بين 12 ألف لغاية 45 ألف قدم مربع مع مساحات أكبر في بعض الحالات ويضم المجمع المسور 17 بحيرة وحدائق وملعب غولف.

وقد تم بناء القصر من قبل الوكلاء البائعين، باستخدام الحجر الإيطالي الرخامي، والذي تراوحت قيمته بين 80 إلى 100 مليون درهم.

ويحتوي القصر على حوالي 400 قطعة من المجموعة الفنية الشخصية للمالك، والتي تتنوّع بين تماثيل ولوحات تعود إلى القرن التاسع عشر والقرن العشرين، حيث أعلنت الشركة أنّ المالك ، على استعداد للتفاوض حول شمول عملية الشراء لتلك اللوحات والأثاث الموجود.