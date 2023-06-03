يضم مشروع مبنى بوغاتي في دبي شقة فارهة للبيع بسعر 750 مليون درهم، أي ما يعادل 204.3 مليون دولار.

وفي تصريحات لـ البيان أكد محمد بن غاطي الرئيسي التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية أن سعر الشقة الفارهة التي تمتد على الطوابق العلوية الثلاثة من مبنى بوغاتي ريزيدنسز يبلغ 750 مليون درهم.

وتتمتع الشقة بمسبح كبير خاص بها على سقف المبنى إلى جانب موقف أرضي خاص بها يشبه شكل صالة عرض يستوعب 20 سيارة.

و تبلغ مساحة الشقة التي تحمل اسم The Sky Mansion Penthouse 44214 قدم مربع، وبذلك يصل سعر القدم المربع للشقة إلى 16962 درهماً، وتشمل مساحة الشقة في برج بوغاتي ريزيدنسز 17493 قدم مربع مساحات داخلية بالإضافة إلى مساحات خارجية شاسعة تصل مساحتها إلى 26720 قدم مربع.



ويضم المشروع أيضاً وحدات أخرى ضمن فئة سكاي مانشن بنتهاوس تتراوح أسعارها من 130 مليون لغاية 350 مليون درهم، وتأتي من ضمنها شقة بـ 230 مليون درهم تبلغ مساحتها 12986 قدم مربع.

وبذلك يصل سعر القدم المربع فيها إلى 17710 درهماً للقدم المربع وهو سعر قياسي سيكون الأعلى في دبي على الاطلاق عند بيع هذه الوحدة، حيث يبلغ أعلى سعر للقدم المربع لوحدة عقارية مباعة 17 ألف درهم وذلك في شقة بمشروع فندق ومنتجع مرسى العرب والتي بلغت قيمتها 420 مليون درهم.