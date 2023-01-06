دبي، 26 بالمئة زيادة في مبيعات الفلل في 2022

ارتفعت مبيعات الفلل في دبي خلال العام 2022 إلى 25 مليار درهم، ما يعادل 6.8 مليار دولار (الدولار =3.67 درهم)، مقارنة بـ 19.9 مليار درهم (5.4 مليار دولار) في 2021، أي بنمو وقدره 26 %، وذلك بحسب تحليل أجراه موقع “المصدر العقاري” لبيانات الصفقات العقارية المسجلة في دائرة الأراضي والاملاك في دبي بحسب موقع المصدر العقاري.

وازداد عدد الفلل المباعة في دبي من 8726 فيلا في 2021 إلى 10077 فيلا في 2022 بنمو وقدره 15 %.

واستحوذت الفلل تحت الانشاء في دبي، أي الفلل المباعة على الخريطة أو المخطط، على الحصة الأكبر من المبيعات، حيث سجلت بيع 6548 فيلا بقيمة 13.3 مليار درهم، مقارنة بـ 5349 فيلا تحت الانشاء تم بيعها في 2021 بقيمة 9.8 مليار درهم، أي بنمو 35 % في اجمالي قيمة المبيعات و 22 % نمواً في عدد الفلل المباعة.

فيما تم بيع 3529 فيلا جاهزة في دبي بقيمة 11.7 مليار درهم العام الماضي مقارنة بـ 3413 فيلا جاهزة بيعت في 2021 بقيمة اجمالية ناهزت 10 مليارات درهم.

عام 2022 قد سجل بيع اغلى فيلا في دبي بقيمة ناهزت 600 مليون درهم في نخلة جميرا أي 163 مليون دولار، كما تم بيع فيلا في نخلة جميرا بقيمة 145 مليون درهم، أي ما يعادل 39.5 مليون دولار. كما تم الإعلان عن فيلا للبيع في دبي ضمن جزيرة جميرا باي بقيمة 350 مليون درهم أي ما يعادل 95 مليون دولار.

وشهد العام الماضي أيضاً بيع فيلا في حي المليارديرات بنخلة جميرا بقيمة 302.5 مليون درهم أي ما يعادل 82 مليون دولار، كما بيع اغلى منزل تاون هاوس في دبي ضمن جزيرة جميرا باي بسعر 35.5 مليون درهم أي 9.6 مليون دولار.